Samsung prezentuje Galaxy Z Flip 5G

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Firma Samsung zaprezentowała smartfon Galaxy Z Flip 5G, urządzenie, łączące wyjątkowy design z obsługą niezwykle szybkiej sieci 5G. Wraz z rozwojem tej technologii, użytkownicy będą mogli osobiście doświadczyć zupełnie nowych sposobów korzystania z urządzeń mobilnych. Smartfon Galaxy Z Flip 5G jest też pierwszym urządzeniem z linii produktów Galaxy firmy Samsung, który korzysta z rozwiązania Qualcomm Snapdragon 865 Plus 5G Mobile Platform. Nowa platforma maksymalizuje moc 5G, zwiększając wydajność urządzenia i zapewniając szybsze oraz bardziej efektywne przetwarzanie danych.







Galaxy Z Flip 5G plasuje się w czołówce najbardziej stylowych i kompaktowych składanych smartfonów dostępnych na rynku. Inżynierom firmy Samsung udało się dodać elementy niezbędne do obsługi łączności 5G, jednocześnie zachowując elegancję i śmiałość formy, bez uszczerbku dla jego mobilności. Model Galaxy Z Flip 5G jest dostępny w dwóch ekskluzywnych, nowatorskich kolorach: Klasyczna Szarość i Szlachetna Miedź, a całość zamknięto w szkle o przyjemnym w dotyku wykończeniu, które minimalizuje powstawanie odcisków palców.



Od czasu premiery modelu Galaxy Z Flip w lutym 2020 roku, użytkownicy mogli cieszyć się jego rewolucyjną formą, wykorzystując smartfon w nowy, fantazyjny sposób, pozwalający wykonać więcej, bez angażowania rąk. Od tamtego czasu firma Samsung dokładała wszelkich starań, by Galaxy Z Flip 5G łączył w sobie funkcje znane z Galaxy Z Flip z ulepszonymi rozwiązaniami:



Tryb Flex – Łatwo przeglądaj i kontroluj zawartość dzięki unikalnemu systemowi składania do przodu zastosowanemu w Galaxy Z Flip. Podczas korzystania z urządzenia w orientacji pionowej, wyświetlacz automatycznie dzieli się na dwa 4-calowe ekrany, dzięki czemu można oglądać zawartość w górnej połowie wyświetlacza i sterować nią, korzystając z jego dolnej części.

YouTube z Trybem Flex – Oglądaj ulubione kanały na YouTube z wykorzystaniem trybu Flex, nie angażując do tego rąk. Podczas streamingu w górnej części ekranu, możesz w tym samym czasie przeglądać, czytać opisy lub dodawać komentarze, korzystając z dolnej części ekranu. Dodatkowo, wraz z Galaxy Z Flip 5G otrzymasz 4 miesiące nieprzerwanych wrażeń w YouTube Premium.

Udoskonalone funkcje aparatu z wykorzystaniem trybu Flex – Ujęcia pod większym lub mniejszym kątem stają się jeszcze prostsze dzięki Galaxy Z Flip. Niezależnie od tego, czy chcesz uchwycić na filmie akcję z niskiego kąta czy wykonać pełne barw zdjęcie posiłku z lotu ptaka, podwójne kliknięcie trybu Flex pozwoli przełączyć okno podglądu kamery z górnej do dolnej połowy urządzenia.

Wielozadaniowość – Bezproblemowe wykonywanie wielu zadań w oknie Multi-Active — wystarczy otworzyć zasobnik Multi-Window Tray, aby przeciągnąć i upuścić aplikacje, których chcesz użyć.

Aplikacja Pair – Łatwy dostęp do dwóch aplikacji w tym samym czasie z wykorzystaniem aplikacji Pair w ramach Multi-Window Tray, pozwala na dzielenie się zdjęciami z przyjaciółmi przez równoczesne zamieszczanie ich w Galerii oraz przesyłanie w komunikatorze, wykorzystując fakt, że obie aplikacje otwierają się jednocześnie.

Multi-window Tray – Zasobnik Multi-window Tray stanowi część bardziej rozbudowanego zintegrowanego panelu Edge, którzy powstał dla zapewnienia większej wygody użytkowników oraz umożliwienia im dostępu do większej liczby aplikacji.



Model Galaxy Z Flip 5G będzie dostępny w kolorach Klasyczna Szarość oraz Szlachetna Miedź w wybranych krajach, począwszy od 7 sierpnia 2020 roku.



































Źródło: Info Prasowe / Samsung