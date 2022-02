MSI - nowa wersja myszy Clutch GM41 Lightweight

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

MSI prezentuje nową odsłonę myszki Clutch GM41 Lightweight. Wyposażona została w najnowszą wersję kabla MSI FriXionFree, który gwarantuje jeszcze większą swobodę ruchu i precyzję. Wybierając przewodową myszkę, najczęściej skupiamy się na jej kształcie, żywotności przełączników czy zastosowanym sensorze. Zdarza się więc, że kabel jest pomijany lub po prostu nie myśli się o nim priorytetowo. Projektanci MSI udowadniają jednak, że przewód jest równie istotny, co inne wymienione wcześniej elementy. On również wpływa bowiem na osiąganie jeszcze lepszych wyników na wirtualnych arenach.







W MSI Clutch GM41 Lightweight V2 zastosowano ulepszoną wersję przewodu MSI FriXionFree. Oplot kabla wykonano z materiału, który ma za zadanie minimalizować tarcie o podkładkę pod mysz lub biurko, co jest szczególnie istotne u osób, które nie używają mouse bungee na przykład ze względu na brak miejsca na biurku. Autorskie rozwiązanie MSI w tym zakresie sprawia, że kabel nie pogarsza płynności ruchów i ich precyzji w trakcie grania.



Myszka cechuje się lekkością. Wagę wynoszącą zaledwie 65 gramów osiągnięto dzięki dokładnie przemyślanej konstrukcji. Projektanci skupili się na tym, by każda część urządzenia była możliwie najlżejsza. Gamingowa rywalizacja jest dzięki temu jeszcze przyjemniejsza, gdyż można bez wysiłku poruszać się i celować, zachowując przy tym maksymalną dokładność. Nawet najbardziej gwałtowne i energiczne ruchy nie są straszne w trakcie korzystania z MSI Clutch GM41 Lightweight V2. Na bokach umieszczono bowiem antypoślizgowe elementy o wzorze diamentu, które gwarantują pewny chwyt. Smukły kształt myszy zapewnia komfortowe użytkowanie zarówno osobom preferującym chwyt pełną dłonią (palm grip), jak i tym, którzy zaginają palce (claw grip).



Trwałe przełączniki firmy OMRON, w które wyposażono myszkę, wytrzymują 60 milionów kliknięć. Natomiast wysokiej klasy czujnik optyczny Pixart PMW-3389 zapewnia wysoką szybkość śledzenia ruchu wynoszącą 400 IPS. Maksymalna rozdzielczość to 16000 DPI, a szybkość próbkowania (polling rate) wynosi 1 ms. MSI Clutch GM41 Lightweight V2 posiada też podświetlenie RGB Mystic Light, dodatkowe przyciski boczne, które możemy zaprogramować poprzez MSI Center, a także teflonowe ślizgacze.



Mysz MSI Clutch GM41 Lightweight V2 jest już dostępna w sprzedaży w sugerowanej cenie 229 PLN.























Źródło: Info Prasowe / MSI