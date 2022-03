MSI MAG Forge 111R

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

MSI prezentuje nową obudowę komputerową. MAG Forge 111R, podobnie jak inne produkty z tej linii, charakteryzuje się nadzwyczajną trwałością i wytrzymałością, dbając jednocześnie o komfort użytkowania. Projektanci MSI tworząc MAG Forge 111R, sporo uwagi poświęcili optymalizacji przepływu powietrza. Ich celem było stworzenie obudowy z takim systemem, który pozwoli na osiągnięcie najlepszych temperatur wszystkim podzespołom. Z tego względu urządzenie pozwala na montaż nawet sześciu wentylatorów. Czystość wnętrza PC-ta jest kluczowa dla zachowania najwyższej wydajności, dlatego MSI na obudowie zamontowało aż dwa filtry przeciwpyłowe. Pierwszy z nich znajduje się na górnych otworach wentylacyjnych. Wykorzystanie magnetycznych elementów sprawia, że jego zdjęcie i czyszczenie jest bardzo łatwe. Drugi filtr umieszczono w bocznej części, tuż pod szklanym panelem.







Boczny panel MAG Forge 111R wykonany został z 4-milimetrowego hartowanego szkła. Mocowania dokonuje się bez użycia narzędzi, więc bardzo szybko możemy uzyskać dostęp do wnętrza komputera. Dodatkową zaletą wykorzystania takiego materiału jest prezentacja podświetlenia ARGB obudowy, które jest w pełni zgodne z technologią MSI Mystic Light. Oświetleniem wentylatora i przedniego panelu można sterować za pomocą przycisku Insta-Light Loop. Dzięki niemu z łatwością zmienia się profile i dobiera efekty animacji światła.



MAG Forge 111R ma wymiary 409 x 214 x 485 mm (szerokość, głębokość, wysokość). Obudowa dostosowana jest do obsługi płyt głównych o formatach ATX, M-ATX oraz ITX, obsługuje karty graficzne o długości 330 mm, coolery na procesor 160 mm i zasilacze 200 mm (bez 3,5-calowej kieszeni/stelażu na dysk twardy). W górnej części urządzenia znajdziemy 2 porty USB 3.2 oraz złącza audio i mikrofonowe.



W sprzedaży dostępny jest także model MAG Forge 110R, który minimalnie różni się od MAG Forge 111R. Jeśli chodzi o design to na pierwszy rzut oka są one identyczne. W MAG Forge 110R na bocznym panelu zastosowano szkło akrylowe co sprawia, że obudowa jest delikatnie lżejsza. W przeciwieństwie do MAG Forge 111R, model ten nie jest wyposażony w płytkę do sterowania oświetleniem LED. Różnice te wpływają jednak na niższą cenę tej obudowy.



Obudowa MSI MAG Forge 111R jest dostępna w sprzedaży w sugerowanej cenie 299 PLN, z kolei model MAG Forge 110R w cenie 269 PLN.































Źródło: Info Prasowe / MSI