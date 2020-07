Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

MSI wprowadza do sprzedaży dwie obudowy komputerowe z serii MPG Gungnir. Nowości cechują agresywny wygląd frontu, niewielkie wymiary, szklane panele boczne oraz podświetlenie RGB. Seria obudów Gungnir odnosi się swą nazwą do włóczni nordyckiego boga Odyna. Właściwością tej mitycznej broni było każdorazowe trafienie w cel. Modele MSI MPG Gungnir 110R oraz MPG Gungnir 110M swymi frontami z wyraźnie zaznaczonymi krawędziami nawiązują do tego oręża. Nowości MSI są przeznaczone dla osób, którym podobają się geometryczne wzory starszych braci z serii Gungnir 100, ale wolałyby nieco mniejszą obudowę. Gungnir 110R oraz 110M pomimo niewielkich rozmiarów są w stanie zmieścić karty graficzne o długości do 340 mm oraz chłodzenie typu All-in-One o rozmiarze do 360 mm.







Oba modele zostały wyposażone w panele boczne z hartowanego szkła, które eksponują wnętrze komputera, nie ulegają zarysowaniom tak jak tańszy akryl i nie stanowią zagrożenia w razie stłuczenia. W modelu 110R ze szkła została wykonana też część asymetrycznego, przedniego panelu. Z kolei w wariancie 110M w miejscu frontowej szklanej tafli znalazła się kratka z tworzywa, która zwiększa możliwości wentylacji obudowy. W obu przypadkach za przednim panelem umiejscowiono filtr przeciwkurzowy z opcją jego demontażu.



Różnice między oboma wariantami obudowy nie ograniczają się do frontu. W Gungnir 110R zamontowano cztery wentylatory 120 mm z podświetleniem ARGB – trzy z przodu i jeden z tyłu. Są one zgodne z systemem MSI Mystic Light. Całość uzupełnia 6-kanałowy kontroler ARGB. Daje on możliwość sterowania dołączonymi wentylatorami oraz pozwala na dołożenie dodatkowych dwóch elementów podświetlenia, takich jak paski LED.



W przypadku tańszego modelu Gungnir 110M nie dołączono kontrolera ARGB, tylny wentylator jest bez diod LED, a trzy frontowe wentylatory otrzymały podświetlenie Auto RGB. Możliwości wentylacji obu modeli można zwiększyć dodaniem dwóch wentylatorów 120 mm pod górnym panelem obudowy. Zmieści się tam też chłodnica o rozmiarze 240 mm, a za ochronę przed kurzem odpowiada montowany magnetycznie filtr.



MSI oferuje 2-letnią gwarancję producenta na obudowy. Sugerowane ceny detaliczne nowych produktów na polskim rynku wynoszą:

• MSI MPG Gungnir 110R – 399 PLN

• MSI MPG Gungnir 110M – 349 PLN



































Źródło: Info Prasowe / MSI