Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

MSI ma zaszczyt zaprezentować najnowszy sprzęt dla graczy, e-sportowy, gamingowy monitor z płaskim ekranem: Optix MAG251RX. Model oznaczony symbolem Optix MAG251RX charakteryzuje się obsługą najnowszej wersji technologii NVIDIA G-Sync, co w połączeniu z niezwykle wysoką częstotliwością odświeżania, wynoszącą 240 Hz i krótkim, 1-milisekundowym czasem reakcji matrycy, zapewnia graczom wyjątkowo płynne wrażenia podczas gry. System podświetlenia Mystic Light pozwala na spersonalizowanie gamingowego sprzętu, dając Ci w mgnieniu oka pełną kontrolę nad grą. Co więcej, Optix MAG251RX zapewni Ci niesamowite wizualne wrażenia, dzięki zastosowaniu w konstrukcji monitora panelu IPS z certyfikatem VESA HDR 400.







Optix MAG251RX to pierwszy gamingowy monitor MSI, który jest zgodny z niezwykle pożądaną przez graczy technologią NVIDIA G-Sync. Dzięki kompatybilności z technologią NVIDIA G-Sync, Optix MAG251RX może generować oszałamiające, pozbawione efektu rozrywania ekranu obrazy. Gracze mogą więc się cieszyć płynną grafiką i błyskawicznie reagować na to, co się w danej chwili dzieje na scenie.



MSI Optix MAG251RX charakteryzuje się wysoką, wynoszącą 240 Hz, częstotliwością odświeżania i krótkim, 1-milisekundowym czasem reakcji matrycy. Bez wątpienia, przyniesie to ogromne korzyści profesjonalnym graczom, zwłaszcza tym, którzy grają w gry z dynamicznie zmieniającymi się scenami. Takie gatunki gier, jak strzelanki FPS, symulatory wyścigów samochodowych, strategie czasu rzeczywistego czy gry sportowe nie będą już wyglądać dziwnie, ponieważ monitor będzie w stanie nadążyć za każdą wygenerowaną przez Twoją kartę graficzną klatką obrazu.



Panel IPS zapewnia niezwykle szerokie kąty widzenia i charakteryzuje się zoptymalizowanymi kolorami. Wyświetlacze HDR (High Dynamic Range) zapewniają znacznie lepszą dokładność odwzorowania kolorów i wyższy kontrast. Optix MAG251RX jest nie tylko wyposażony w panel IPS, ale także posiada certyfikat VESA HDR 400. Optix MAG251RX zapewni Ci niesamowite wizualne wrażenia wizualne, dzięki czemu będziesz mógł się cieszyć się każdą sceną widoczną na ekranie.



Monitor MSI Optix MAG251RX współpracuje dodatkowo z aplikacją Gaming OSD App, który to software pozwala na sterowanie monitorem w okienku oprogramowania. Korzystając z aplikacji Gaming OSD App, możesz bez problemu dostosować parametry wyświetlania dla różnych programów, a następnie automatycznie stosować zapamiętane wcześniej ustawienia w chwili, gdy zaczniesz korzystać z danego programu. Wreszcie, aplikacja Gaming OSD App pozwala na korzystanie z klawiszy szybkiego dostępu w grze w celu dostosowania ustawień wyświetlania podczas rozgrywki.



Night Vision to nowa funkcja, która została dodana do oprogramowania umożliwiającego konfigurowanie monitorów MSI – Gaming OSD App 2.0. W sprytny sposób przelicza ona detale widoczne na ekranie wzmacniając widoczność szczegółów w ciemnych miejscach i w przeciwieństwie do brutalnego rozjaśniania całego ekranu, powodującego prześwietlenia w niektórych obszarach, tworzy w ten sposób komfortowy i przyjemny dla oczu obraz.





Dane techniczne

Model - Optix MAG251RX

Proporcje ekranu - 16:9

Typ panelu - IPS Panel

Rozdzielczość - 1920 x 1080

Rozmiar ekranu - 24.5” (62.2cm)

Mystic Light - Tak

Częstotliwość odświeżania - 240Hz

Czas odpowiedzi matrycy - 1ms

DCI-P3 / sRGB - 84% / 107%

Kąt widzenia - 178° (pion) / 178° (poziom)

Jasność - 400 nitów

Współczynnik kontrastu - 1000:1

Złącza We/Wy:

1 x DP (1.2)

2 x HDMI (2.0)

1 x USB Type C (DP opcja)

1 x Wyjście słuchawkowe

1 x Zasilanie

1 x USB 2.0 Type B

3 x USB 2.0 Type A













Źródło: Info Prasowe / MSI