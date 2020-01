MSI Optix MAG342CQR - monitor z zakrzywionym ekranem 1000R

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

MSI ma zaszczyt zaprezentować najnowsze modele sprzętu dla graczy. Monitor z zakrzywionym ekranem o promieniu krzywizny 1000R został po raz pierwszy pokazany w listopadzie ubiegłego roku, a w tym miesiącu MSI prezentuje pierwszy na świecie gamingowy monitor z ekranem 1000R – Optix MAG342CQR. Jest to kolejny dowód na to, że firma MSI nie tylko umacnia swoją pozycję na rynku monitorów, ale inwestuje również w nowoczesne gamingowe monitory z zakrzywionym ekranem. Model ten, to pierwszy na świecie gamingowy monitor z zakrzywionym ekranem o promieniu krzywizny 1000R. Promień krzywizny 1000R, który jest taki są, jak krzywizna gałki ocznej sprawia, że Optix MAG342CQR zapewni Ci najbardziej komfortowe wizualne wrażenia i znacznie dłuższą grę bez zmęczenia oczu.







Według najnowszych danych IDC, firmy analitycznej o światowej renomie, gamingowe monitory MSI z zakrzywionym ekranem stały się wielu krajach oraz na głównych rynkach przełomową konstrukcją dla komputerowych wyświetlaczy. Dodatkowo, analitycy z firmy WitsView sygnalizują, że monitory z zakrzywionym ekranem mają 60% udział na rynku paneli do gier. Wynik ten wyraźnie wskazuje na udaną współpracę pomiędzy MSI a Samsungiem, dotyczącą gamingowych monitorów, a która przyczynia się też do dalszego wzrostu popytu na monitory do gier.



















Źródło: Info Prasowe / MSI