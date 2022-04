MSI Spatium M450 i M470 - nowe dyski SSD PCIe 4.0 w tańszym wydaniu

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

MSI kontynuuje rozszerzanie swojej oferty produktów z kategorii wysokowydajnych nośników danych linii Spatium. Nowe dyski otrzymały wysokiej jakości pamięć NAND flash typu TLC, która zapewnia najlepszy kompromis wydajności i wytrzymałości dla profesjonalistów, twórców treści i graczy. Producent zastosował tu wiele technologii poprawiających wydajność, jak pamięć cache SLC czy bufor pamięci podręcznej DRAM (model M470). Co więcej, wszystkie zapowiedziane produkty z serii Spatium obsługują szeroki zakres funkcji korekcji błędów danych, w tym LPDC ECC i E2E Data Protection, zapewniając wysoki współczynnik TBW (zapisanych terabajtów), trwałość i długowieczność, co potwierdza 5-letnia gwarancja producenta.







Spatium M450 to SSD PCIe 4.0 NVMe 1.4 klasy ekonomicznej napędzany przez kontroler Phison E19T i pamięci 3D NAND flash TLC. Jest on skierowany do osób poszukujących wydajnego, ale przystępnego cenowo nośnika danych. Dysk oferuje wysokie prędkości, dochodzące do 3600 MB/s dla sekwencyjnego odczytu i 3000 MB/s dla sekwencyjnego zapisu, co pozwala użytkownikom cieszyć się szybkim transferem plików i krótkim czasem ładowania. M450 obsługuje szeroki zakres funkcji korekcji błędów danych, w tym LPDC ECC i E2E Data Protection, zapewniając wysoki współczynnik TBW (do 600 TB) w ramach 5-letniej gwarancji. Dostępne pojemności pamięci to 250 GB, 500 GB i 1 TB.



Spatium M470 to SSD PCIe 4.0 NVMe 1.3 ze średniej półki, wyposażony w kontroler Phison E16 i pamięci 3D NAND flash typu TLC - dysk wspomagany jest dodatkowo przez pamięć podręczną DRAM typu DDR4. Taka kombinacja gwarantuje wysoką wydajność, co potwierdzają prędkości odczytu sekwencyjnego do 5000 MB/s i zapisu sekwencyjnego do 4400 MB/s. Nośnik pochwalić może się ponadprzeciętnym współczynnikiem wytrzymałości TBW, sięgającym aż 3300 TB w przypadku modelu o pojemności 2 TB, dzięki czemu użytkownicy otrzymują gwarancję niezawodności i długowieczności dysku. W tym przypadku także nie zabrakło wbudowanych mechanizmów bezpieczeństwa danych i korekcji błędów (LPDC ECC i E2E Data) oraz 5-letniej gwarancji producenta. Dostępne pojemności pamięci to 1 TB i 2 TB.



Od 4 do 24 kwietnia możecie zakupić dyski SSD z linii Spatium w nowej niższej cenie:

Spatium M390 NVMe M.2 500GB - 249 PLN

Spatium M390 NVMe M.2 1TB - 449 PLN

Spatium M480 PCIe 4.0 NVMe M.2 1TB - 719 PLN

Spatium M480 PCIe 4.0 NVMe M.2 2TB - 1399 PLN

Spatium M480 PCIe 4.0 NVMe M.2 1TB HS - 769 PLN

Spatium M480 PCIe 4.0 NVMe M.2 2TB HS - 1449 PLN























Źródło: Info Prasowe / MSI