MSI Summit E13/E16 Flip EVO

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Laptopy MSI cieszą się uznaniem użytkowników dzięki innowacyjnym rozwiązaniom, wyśmienitemu wykonaniu i wydajności. Firma MSI podbija rynek urządzeniami klasy premium, które przeznaczone są dla użytkowników biznesowych. W dniu dzisiejszym MSI oficjalnie zaprezentowało swoje najnowsze konwertowalne laptopy „Best of CES 2021” – Summit E13 Flip Evo i Summit E16 Flip. Obie wersje spełniają najwyższe standardy estetyczne – zaprojektowane zostały zgodnie z prawem “złotego podziału”, podobnie jak kompatybilne z nimi gadżety: pióro MSI Pen (wyróżnione nagrodą CES w kategorii innowacje) oraz stacja dokująca USB-C Gen 2. Nowe produkty są doskonałym rozwiązaniem dla biznesowych profesjonalistów.







Summit E13 Flip Evo został wyróżniony tytułem „Best of CES 2021”. Wyróżnia się najlepszą kreacją i precyzyjnym projektem. 13-calowy, lekki i wszechstronny laptop 2 w 1 Summit E13 Flip Evo reprezentuje nienaganną i perfekcyjną estetykę. Zaczynając od logo, poprzez obudowę, po wyświetlacz w proporcjach 16:10, który ma za zadanie powiększyć przestrzeń do czytania i zwiększyć efektywność pracy. Wszystkie te elementy zostały zaprojektowane zgodnie z zasadą „złotego podziału”.



Obudowa laptopa to artystyczne arcydzieło, stworzone w procesie obróbki przez precyzyjne maszyny CNC. Posiada ergonomiczny zawias 360 stopni, idealny do różnych scenariuszy pracy. Pokrywa w kolorze Ink-Black lub Pure-White z lśniącymi, opływowymi krawędziami wzbudza zaufanie użytkowników, a szczotkowany grawerunek spełnia wymagania najbardziej wymagających klientów.



Nawet w przypadku laptopów biznesowych MSI zapewnia doskonałą wydajność. Zweryfikowany przez platformę Intel® Evo™ Summit E13 Flip Evo gwarantuje wyjątkowe możliwości. Wyposażony w najnowszy procesor 11. generacji Intel® Core™ i7 i grafikę Intel® Iris® Xe zapewnia najlepsze działanie oraz do 10% wyższą wydajność w porównaniu z laptopami tego samego poziomu. Co ważne, Summit E13 Flip Evo oferuje do 20 godzin pracy na baterii, zapewniając optymalną mobilność bez jakichkolwiek kompromisów. Ponadto jest to pierwszy laptop wyposażony w najnowszą technologię Wi-Fi 6E, która daje oszałamiającą prędkość Internetu przy jednoczesnym zachowaniu płynności i stabilności sieci, nawet w przypadku udostępniania jej wielu użytkownikom.



MSI rozumie jak ważny w biznesie jest czas, dlatego Summit E13 Flip Evo oferuje wiele rozwiązań zwiększających produktywność, takich jak Thunderbolt 4, który umożliwia szybkie ładowanie urządzeń, przesyłanie danych z prędkością 40 Gb/s. Dysk SSD PCIe Gen4 skutecznie usprawnia codzienną pracę, a nawet zapewnia lepszą niezawodność i integralność sygnału, co przekłada się na wyższą wydajność.



Co istotne, poufne informacje przechowywane na urządzeniu będą dokładnie chronione za pomocą zabezpieczeń klasy korporacyjnej, takich jak sprzętowy moduł TPM2.0. Dodatkowo, aby poradzić sobie z dynamicznie rozwijającym się trendem połączeń wideo, kamera internetowa Summit E13 Flip Evo zapewnia wyjątkową, potrójną ochronę dzięki lampce kontrolnej, klawiszowi włączania-wyłączania oraz funkcjonalnemu fizycznemu przełącznikowi z boku laptopa. Ważnymi i wygodnymi funkcjami są również MSI AI Noise Cancellation i Noise Reduction CAM, które mogą pomóc akustycznie i wizualnie zmniejszyć hałas, aby stworzyć niezakłócone i profesjonalne środowisko pracy oraz spotkań.





Seria Summit jest również dostępna w większej wersji – Summit E16 Flip. To jak dotąd najcieńszy 16-calowy konwertowalny laptop 2 w 1 na rynku. Jego design w kolorystyce Ink-Black idealnie pasuje do każdego biura, a opływowe krawędzie o diamentowym szlifie zapewniają o wiele bardziej elegancki i bardziej ekskluzywny wygląd niż w przypadku większości laptopów biznesowych. Oprócz wyposażenia we wszystkie doskonałe funkcje Summit E13 Flip Evo, Summit E16 Flip posiada także najnowszą grafikę NVIDIA, która umożliwia mu obsługę ciężkich prac obliczeniowych. Kolejnym wartym uwagi elementem w modelu Summit E16 Flip jest ekskluzywna nowa konstrukcja termiczna MSI Dynamic Cooler Boost. System wytwarza tylko 35 dB dźwięku, nawet przy pełnym obciążeniu procesora, podczas gdy konkurencyjne laptopy generują średnio w zakresie od 45 do 60 dB.



Dla profesjonalistów, którzy pragną maksymalnej produktywności, pióro MSI Pen pozwala swobodnie wyrażać swoje pomysły. Jest to pierwszy rysik, który zdobył nagrodę CES 2021. Minimalistyczne i stabilne wykonanie z całkowicie metalowej konstrukcji prezentuje idealne proporcje, zupełnie jak wieczne pióro. Skryte w jego wnętrzu układy są wyposażone w technologię MPP2.0, która zapewnia bardziej stabilne połączenie, a wewnętrzne czujniki zapewniają czułość przy nacisku na poziomie 4096. Urządzenie łączy w sobie rysik i pilota do prezentacji w dowolnym miejscu i czasie. Wyróżniając się na tle konkurencji, MSI Pen Control pozwala użytkownikom dostosować funkcje przycisku pióra, na przykład do wskazania czasu pracy baterii na ekranie. Dzięki szerokiemu zastosowaniu możliwe jest korzystanie z zalet zarówno tradycyjnych, jak i nowoczesnych sposobów robienia notatek w jednym urządzeniu.



Aby sprostać wymagającym potrzebom biznesowym potrzebny jest elastyczny i mobilny styl pracy. Nowa stacja dokująca MSI USB-C Gen2 oszczędza użytkownikom bałaganu łącząc wszystkie urządzenia w jednej dedykowanej stacji dokującej. Dzięki dostępności portów do stacji dokującej można podłączyć zarówno 3 dodatkowe wyświetlacze jak i 5 dodatkowych urządzeń poprzez wejścia USB. Urządzenie nie tylko zaspokaja biznesowe potrzeby dzięki zakresowi mocy wyjściowej 100 W, ale także daje komfort odbioru obrazu 4K oraz najlepszej jakości transmisję danych.



Laptopy Summit E13 Flip Evo i Summit E16 Flip to oszczędność dla użytkowników, którzy chcą korzystać z funkcji laptopa jak i tabletu. Ponadto, laptopy te ułatwiają życie użytkownikom poprzez możliwość konfiguracji wszechstronnych funkcji spełniających wymagania biznesowej elity oraz codziennych użytkowników, którzy pragną odnieść sukces.



































Źródło: Info Prasowe / MSI