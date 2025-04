MSI ogłasza aktualizację technologii OLED CARE 2.0

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

MSI z radością ogłasza aktualizację swojej cenionej technologii OLED CARE 2.0, która ma na celu zapewnienie poprawy wrażeń dla graczy oraz entuzjastów technologii na całym świecie. Ulepszona stanowi odpowiedź na opinie użytkowników i optymalizuje czas aktywacji funkcji Panel Protect monitorów QD-OLED od MSI. Pierwotnie funkcja Panel Protect była ustawiona na automatyczną aktywację co 16 godzin użytkowania, jednak niektórzy użytkownicy zgłosili, że czas ten mógł nieoczekiwanie przerywać ich aktywności. W odpowiedzi na te uwagi, MSI zdecydowało się na wydłużenie interwału odświeżania do 24 godzin, co zapewnia większą elastyczność przy zachowaniu wyjątkowej trwałości panelu.







Od maja 2025 roku, MSI wdroży to ulepszenie do całej swojej linii monitorów QD-OLED za pomocą aktualizacji firmware’u. Użytkownicy będą mogli łatwo pobrać ten update, aby bezproblemowo zintegrować ulepszoną funkcjonalność. Firma zapewnia, że ta zmiana nie wpłynie na istniejące korzyści, w tym 3-letnią gwarancję na wypalenia ekranu (szczegółowe warunki mogą różnić się w zależności od regionu).



Więcej szczegółów na temat MSI OLED Care 2.0 znaleźć można pod adresem: https://pl.msi.com/blog/how-msi-oled-care-prevents-oled-from-burn-in.











źródło: Info Prasowe - MSI