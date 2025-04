Razer PC Remote Play - nowa platforma do streamowania gier z PC

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Razer ogłosił dziś oficjalną premierę Razer PC Remote Play, najlepszej platformy do streamowania gier PC bezpośrednio na urządzenia mobilne. Razer PC Remote Play uwalnia pełen potencjał sprzętu gamingowego poprzez strumieniowanie ulubionych gier PC do telefonu, tabletu lub urządzenia przenośnego z systemem Windows z niezrównaną wyrazistością obrazu i szybkością reakcji. Zaprezentowana podczas targów CES 2025 wersja beta Razer PC Remote Play spotkała się z dużym zainteresowaniem użytkowników. Oficjalna premiera wprowadza przeprojektowany interfejs na Razer Cortex PC, wraz z dodatkowym wsparciem dla wszystkich kontrolerów kompatybilnych z systemami operacyjnymi iOS lub Android, obsługą kodeka wideo AV1 dla lepszej jakości i niższych opóźnień oraz aktualizacjami oprogramowania, które poprawiają wrażenia z gry w podróży. Gracze mogą teraz cieszyć się wyjątkowo płynną rozgrywką w wysokiej jakości na smartfonach i tabletach - w dowolnym miejscu i czasie.







Kluczowe cechy to m.in:

- Szeroka kompatybilność z kontrolerami: Obsługa kontrolerów Razer Kishi oraz innych zgodnych z systemami iOS i Android umożliwia korzystanie z mobilnych urządzeń przy wykorzystaniu funkcji typowych dla komputerów do gier. Na iPadzie można dodatkowo korzystać z klawiatury, myszy i gładzika dzięki pełnej kompatybilności z tymi akcesoriami.

- Dostęp do gier PC w aplikacji Razer Nexus: Użytkownik może przeglądać, konfigurować i uruchamiać gry PC bezpośrednio z poziomu urządzenia mobilnego. Aplikacja pozwala także na dostosowywanie sterowania, nagrywanie i udostępnianie rozgrywki oraz aktualizację kontrolera.

- Automatyczna optymalizacja wyświetlania: System dostosowuje maksymalną rozdzielczość i częstotliwość odświeżania ekranu urządzenia, zapewniając obraz bez konieczności blokowania proporcji.

- Obsługa Razer Sensa HD Haptics: Współpraca kontrolerów Razer Kishi Ultra z urządzeniami z systemem Android pozwala na odtwarzanie efektów dotykowych zsynchronizowanych z wydarzeniami w grze, np. wystrzałami czy pracą silników.





Konfiguracja na urządzeniach mobilnych jest szybka i łatwa dzięki kilku prostym krokom:

- Zainstaluj Razer Nexus i Razer PC Remote Play na swoim urządzeniu mobilnym.

- Włącz funkcję Remote Play w Razer Cortex na komputerze.

Zaloguj się za pomocą Razer ID. Komputer i urządzenie mobilne - zostaną automatycznie sparowane.

- Podłącz Razer Kishi lub inny kontroler kompatybilny z systemem iOS lub Android, aby grać w gry obsługiwane przez kontroler.

- Przesyłaj strumieniowo całą bibliotekę gier PC bezpośrednio na urządzenie mobilne.



Razer PC Remote Play wspiera obecnie:

Steam, Epic Games, PC Game Pass i nie tylko iOS 18 i Android 14+ Windows 11



Dostępność

Razer PC Remote Play jest dostępny do pobrania w App Store i Google Play.





























źródło: Info Prasowe - Razer