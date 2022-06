MSI prezentuje najnowsze płyty główne i komponenty PC

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Nowe technologie oferują wyższą wydajnością i nowe funkcje, a w ślad za nimi idą nowe wymagania i zainteresowanie graczy z całego świata. Dlatego też firma MSI zawsze dąży do wprowadzania najnowszych innowacji i stara się poprawiać wrażenia związane z użytkowaniem sprzętu. W związku z tym, MSI wprowadza na rynek nowe płyty główne, zasilacze i systemy chłodzenia cieczą, aby sprostać rosnącym wymaganiom graczy. MAG B660M MORTAR MAX WIFI DDR4 to najnowszy członek rodziny płyt głównych z serii MAG 600. Jej wygląd, będący spadkobiercą wzornictwa modeli Arsenal z rodziny MAG, został zainspirowany strukturami wojskowymi.







Płyta główna oferuje funkcję OC Engine i 12+2- fazowe zasilanie zgodne z systemem Duet Rail VRM Power System. Dzięki temu może uwolnić pełny potencjał wydajności procesorów Core dwunastej generacji. MAG B660M MORTAR MAX WIFI DDR4 charakteryzuje się mnóstwem ciekawych funkcji i świetnym systemem chłodzenia, w tym rozbudowanymi radiatorami Extended Heatsink, płytką drukowaną z dwoma uncjami rozmieszczonej warstwowo miedzi, systemem chłodzenia napędów M.2, M.2 Shield Frozr i najnowszymi, szybkimi technologiami łączności i wymiany danych, takimi jak: 2.5 G LAN, Wi-Fi 6E i USB 3.2 Gen 2x2 Type-C. Nie musisz długo czekać na tę płytę. Będzie ona dostępna w lipcu, więc bądź na bieżąco.































Źródło: Info Prasowe / MSI

Od dłuższego czasu nie było żadnych informacji na temat nowych płyty głównychfirmy. Taka płyta, WS WRX80 pojawi się już wkrótce, bo w drugiej połowie 2022 roku, i będzie przystosowana do obsługi procesorów AMD Ryzen Threadripper PRO 5000WX i 3000WX. Będzie to najlepsza płyta główna dla stacji roboczych, dostosowana do potrzeb prosumentów, którzy pragną optymalnej wydajności i rygorystycznego działania. Dzięki zastosowaniu układu Aspeed AST2600 BMC, płyta główna zaoferuje wiele możliwości zdalnego zarządzania poprzez interfejs internetowy. Platforma WRX80 obsługuje 8 kanałów pamięci DDR4, 128 szyn PCIe 4.0 oraz 64-rdzeniowe/128-wątkowe procesory. Dzięki doskonałemu rozwiązaniu systemu chłodzenia, zmaksymalizowanych możliwościach rozbudowy i elastyczności konstrukcji oraz wysokiej stabilności pracy komponentów i wyjątkowym funkcjom, płyty główne z serii WS WRX80 to bez wątpienia doskonały wybór dla Ciebie.Najnowsze płyty główne z seriiorazwyposażone są w nowe gniazdo AM5, dzięki czemu przystosowane są do obsługi procesorów AMD Ryzen serii 7000. Za sprawą zgodności z najnowszymi technologiami, takimi jak obsługa interfejsu PCIe 5.0 i pamięci DDR5, oraz możliwości udostępnienia użytkownikom szeregu nowych funkcji, nowe płyty główne MSI są już przygotowane na premierę najnowszej generacji procesorów AMD. Płyty główne z chipsetem X670 pojawią się już wkrótce, bo jesienią 2022 roku.Nowe płyty główne MSI oferują najnowsze technologie, takie jak obsługa interfejsu PCIe 5.0, a zasilacz staje się coraz bardziej istotnym elementem komputera. Dlatego właśnie MSI szykuje premierę nowych zasilaczy, które staną się kluczowymi podzespołami dla wielu graczy. MEG Ai1300P / Ai1000P PCIE5 to pierwsze wysokiej klasy zasilacze MSI z obsługą standardu PCIe 5.0 i ATX 3.0. Zasilacze wyposażone są w 16-pinowe złącze PCIe 5.0, które może dostarczyć do 600 W mocy. Dzięki temu nawet najbardziej zaawansowane karty graficzne mogą być przez nie bez problemu zasilane. Zasilacz automatycznie wykrywa obciążenie i monitoruje wewnętrzną temperaturę systemu tak, aby dostosować prędkość obrotową swojego wentylatora. Gdy obciążenie spadnie poniżej 55% lub temperatura spadnie poniżej 70 stopni, wentylator automatycznie się zatrzyma, aby zmniejszyć hałas i zaoszczędzić energię. MEG Ai1300P / Ai1000P PCIE5 oferuje również funkcję monitorowania w czasie rzeczywistym parametrów związanych z zasilaniem, takich jak moc wyjściowa dla CPU/GPU lub bieżąca wydajność energetyczna.Skoro mowa o procesorze, to podobnie jak w wypadku nowych płyt głównych z serii AMD X670E i X670, firma MSI przygotowała również systemy chłodzenia cieczą, które w pełni przystosowane są do obsługi nowej generacji procesorów zgodnych z podstawką AMD Socket AM5. AMD Socket AM5 (LGA 1718) to gniazdo procesora nowej generacji zaprojektowane do obsługi układów AMD Ryzen z serii 7000 (architektura Zen 4). AMD Socket AM5 wykorzystuje ten sam wspornik dla systemów chłodzenia cieczą, co Socket AM4. Pozwala to na modernizację dotychczasowych zestawów do współpracy z podstawką AM5 i korzystanie z nich bez konieczności kupowania nowego systemu.