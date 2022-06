HP - nowe laptopy OMEN 16 oraz Victus by HP 15

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Firma HP w połowie maja br. zaprezentowała najnowszy sprzęt i oprogramowanie dla graczy – termicznie innowacyjny laptop OMEN 16, laptop Victus by HP 15 dla początkujących graczy oraz szereg potężnych aktualizacji OMEN Gaming Hub, które zapewnią wszystkim jeszcze lepsze wrażenia z gry. Branża gier wciąż się rozwija. W 2021 roku 76% mieszkańców USA grało w gry średnio przez 16.5 godziny tygodniowo, co oznacza wzrost o 3.8 godziny w porównaniu z rokiem 2019. Łączne wydatki konsumentów na sprzęt i akcesoria do gier PC wzrosły o 62% w porównaniu z rokiem 2019, co podkreśla coraz większą rolę, jaką odgrywa gaming w codziennym życiu ludzi.







UDOSKONALONE CHŁODZENIE

Doświadczeni gracze pragną najnowszych osiągnięć w dziedzinie sprzętu i oprogramowania, które pozwolą im osiągać wymierne rezultaty w najlepszych ustawieniach. Dzięki temu poczują się oni naprawdę pochłonięci rozgrywką, gdy w ostatniej sekundzie odniosą zwycięstwo lub zwyciężą niegdyś niemożliwego do pokonania przeciwnika. Najnowsze rozszerzenie ekosystemu OMEN zapewnia nowe doznania, które wykraczają poza to, czego można się spodziewać, zapewniając graczom kontakt, rozrywkę i ekscytację na nowym poziomie.

• Udoskonalone chłodzenie: Ulepszenia w postaci piątego ciepłowodu i czwartego otworu wylotowego przyczyniły się do obniżenia temperatury GPU o -3% i dolnej części dysku SSD o -14%, a także do obniżenia poziomu hałasu o 5% w porównaniu z poprzednią generacją, dzięki czemu gracze są w stanie lepiej się skupić i w pełni „wtopić” w świat ich ulubionej gry.

• Harmonijnie działające procesory: OMEN Dynamic Poweriii w OMEN Gaming Hub, współpracując

z wbudowanym czujnikiem termoelektrycznym na podczerwień, może precyzyjnie wykrywać wydajność CPU i GPU w czasie rzeczywistym oraz dynamicznie rozdzielać moc między nimi. W ten sposób można uzyskać dodatkowy zapas mocy i zoptymalizować liczbę klatek na sekundę w oparciu o bieżącą aktywność w grze, aby zapewnić najlepsze możliwe wrażenia w każdej rozgrywce. Technologia ta przyczyniła się do 18% wzrostu wydajności w 3D Mark Time Spy oraz do 36% wzrostu wydajności CPU, 10% w stosunku do zeszłorocznego modelu.

• Ekstremalna wydajność: Oszałamiająca grafika ożywia najnowsze tytuły dzięki układowi graficznemu NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti do laptopów i najnowszej technologii MAX Q lub układowi AMD Ryzen RX 6650M. Z kolei dzięki procesorom z serii Intel Core i9-12900H lub procesorom mobilnym AMD Ryzen 9 6900HX pokonywanie poziomów jest szybsze niż kiedykolwiek. Dodatkowo, nawet 32 GB pamięci DDR5 4800 MHz pozwala uniknąć wąskich gardeł w pamięci, a dysk SSD o pojemności do 2 TB PCIe Gen4x4 umożliwia szybki dostęp do ważnych plików.

• Niesamowite wrażenia wizualne: Akcja na ekranie rozgrywa się na panelu IPS o rozdzielczości do QHD 165Hz z czasem reakcji 3ms i 100% sRGB. Certyfikat Eyesafe przyznany przez TÜVRheinlan oraz automatyczny czujnik jasności, który dba o oczy nawet podczas największych przygód, zapewniają niski poziom niebieskiego światła. Klawiatura z podświetleniem RGB dla każdego klawisza i integracją z OMEN Gaming Hub Light Studio pozwala uzyskać wygląd, który pasuje do każdego stylu gry.



Gracze uwielbiają znajdować kreatywne sposoby wyrażania siebie poprzez dostosowywanie wyglądu swoich komputerów do gier, czy to za pomocą RGB, naklejek, czy innych elementów. Dlatego też w nowym OMEN 16 pojawi się opcja wykończenia w kolorze ceramicznej bieli dla tych, którzy wolą jaśniejszą stylistykę.





PRZYGODA ROZPOCZYNA SIĘ Z VICTUS BY HP 15

Każdy gracz ma swoją historię, która wyjaśnia, w jaki sposób rozpoczął swoją przygodę z grami PC. Victus by HP przedstawia graczom przystępne, a jednocześnie zaawansowane wrażenia z rozgrywki, oparte na DNA marki OMEN. Victus by HP, jako młodsze rodzeństwo doświadczonej marki OMEN, ma na celu pomóc każdemu, niezależnie od pochodzenia, pokonać trudności w poszukiwaniu odpowiedzi na pytanie, jakim typem gracza jest.



Victus by HP 15, drugi laptop z linii Victus by HP, jest dostępny w trzech atrakcyjnych wersjach kolorystycznych: srebrnej, niebieskiej i białej. Wszystkie są wyposażone w standardową podświetlaną klawiaturę, na której nadrukowano charakterystyczną czcionkę znaną z urządzeń OMEN. Dzięki znakomitym procesorom i układom graficznym każdy może pracować wielozadaniowo, grając, przeglądając strony internetowe i edytując:

• Kompaktową moc: 15-calowy wyświetlacz oferuje rozdzielczość do FHD 144 Hz i technologię Eyesafe 14

z niskim poziomem niebieskiego światła, który mieści się w niewielkiej obudowie, co zapewnia dużą mobilność. Płynną rozgrywkę gwarantują karty graficzne od NVIDIA GeForce max 3050 Ti z drugą generacją ray tracing lub AMD Radeon RX 6500M. Błyskawiczna szybkość i dynamiczna rozgrywka możliwa jest również dzięki procesorom mobilnym Intel Core maksymalnie i7-12700H10 lub (maks.) AMD Ryzen 7 5800H11 oraz maksymalnie 16 GB pamięci DDR4-3200 MHz.

• Chłodne wnętrze: Szerokie tylne otwory wentylacyjne dodają wizualnej atrakcyjności, a ponadto podnoszą wydajność cieplną. Zwiększa ją czterokierunkowy przepływ powietrza, jak również konstrukcja z dwoma rurkami cieplnymi. Dzięki temu, gdy rozgrywka staje się naprawdę gorąca, sprzęt pozostaje chłodny. Dzięki pojedynczemu dyskowi SSD o pojemności do 1 TB PCIe Gen47 granie i inne czynności stają się szybkie i proste.



Victus by HP 15 charakteryzuje się poprawą ogólnego przepływu powietrza o 7%, o 24% większymi tylnymi otworami wylotowymi i o 146% większą powierzchnią otworów wlotowych.i





NAJWYŻSZA KONTROLA

Laptopy OMEN 16 i Victus by HP 15 mają preinstalowane oprogramowanie OMEN Gaming Hub, które umożliwia korzystanie z potężnych funkcji wewnętrznych, takich jak tryb wydajności, Network Booster i System Vitals, które pomagają w płynnym działaniu gier. Nowa funkcja Optimizer idzie o krok dalej, umożliwiając użytkownikom uwolnienie zasobów systemowych i dostosowanie niskopoziomowych ustawień systemu operacyjnego. Wszystko po to, aby zmaksymalizować liczbę klatek na sekundę, niezależnie od tego, czy ich komputer to OMEN, Vitus, komputer zbudowany na zamówienie czy też inny model. Dodatkowo, dostęp do innych funkcji, takich jak Galeria, Nagrody, Oasis Live i OMEN Light Studio z obsługą świateł Twinkly, podnosi jakość rozgrywki na nowe, ekscytujące sposoby.



CENA I DOSTĘPNOŚĆ

• Laptop OMEN 16.1 dla graczy będzie dostępny latem tego roku w cenie od 6899 PLN.

• Laptop Victus by HP 15.6 dla graczy będzie dostępny latem tego roku w cenie od 4099 PLN.























Źródło: Info Prasowe / HP