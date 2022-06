Premiera nowego wideorejestratora firmy 70mai

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

70mai Dash Cam Lite 2, to wszechstronny, przyjazny dla początkujących videorejestrator samochodowy, odpowiedni dla wszystkich kierowców, zapewniająca wszystko to, czego można oczekiwać od takiego urządzenia. Jest to ulepszona wersja modelu Dash Cam Lite, jednego z bestsellerów 70mai, zachowujący wszystkie podstawowe funkcje, w tym: rozdzielczość 1080 Full HD, doskonałe widzenie w nocy dzięki przesłonie 2.0 oraz technologii WDR, 2-calowy ekran LCD, 130 stopni kąty widzenia i nadzór parkowania. Ponadto Lite 2 wyposażony jest w dodatkowe funkcje takie jak nagrywanie poklatkowe, możliwość nagrywania po wyjść z auta oraz współpracuje z zewnętrznym odbiornikiem GPS zapewniającym informacje o aktualnej pozycji i prędkości pojazdu. Całość uzupełnia bateria o pojemności 500mAh oraz aplikacja w języku polskim. 70mai Dash Cam Lite 2 będzie dostępne w sprzedaży od 20 czerwca, a niebawem będzie można zobaczyć pierwsze testy tego urządzenia.









Źródło: Info Prasowe / 70mai