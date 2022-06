HP prezentuje nowe, 14-calowe laptopy z serii Pavilion

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Firma HP wprowadza na rynek dwa nowe komputery przenośne z rodziny Pavilion: 14-calowy HP Pavilion Plus oraz 14-calowy HP Pavilion x360. Urządzenia te powstały specjalnie z myślą o potrzebach pokolenia Z i młodszych millenialsach. HP Pavilion Plus to najsmuklejszy jak dotąd laptop z serii Pavilion, o grubości 16.5 mm w całkowicie metalowej obudowie. Jego najważniejsze cechy to:

• Procesory Intel Core serii H 12. generacji i niezależna grafika NVIDIA GeForce RTX 2050 ze wsparciem OMEN Gaming Hub zapewniają komfortową pracę i zabawę. Dodatkowo, dwa wentylatory i dwie rurki cieplne znacznie poprawiają przepływ powietrza podczas grania, tworzenia, streamingu lub pracy wielozadaniowej.







• HP Network Booster — funkcja, która pozwala zachować łączność w dowolnym miejscu i dostosować wydajność do indywidualnych potrzeb.

• Doskonałe wrażenia podczas przeglądania stron internetowych i transmisji dzięki opcjonalnemu wyświetlaczowi OLED, pierwszemu w komputerach Pavilion oraz rozdzielczości do 2.8K i proporcjom 16:10

• Różne opcje kolorystyczne pasujące do każdego stylu: Space Blue oraz Natural Silver.



Wśród kluczowych cech 14-calowego laptopa HP Pavilion x360 warto wymienić:

• Konstrukcję umożliwiającą obracanie o 360 stopni, aby zapewnić swobodne oglądanie wyświetlanych treści pod dowolnym kątem.

• Procesory Intel Core serii U 12. generacji, opcjonalne rozwiązanie Intel 5G 5000 umożliwiające szybsze pobieranie filmów, płynniejszą transmisję na żywo i niskie opóźnienia w grach wieloosobowych.

• Zintegrowaną funkcję ręcznej przysłony kamery, która zapewnia dodatkowe bezpieczeństwo i ochronę.

• Liczne opcje kolorystyczne: space blue, pale rose gold, oraz natural silver.



Oba modele oferują również:

• HP Command Center — funkcję, która umożliwia sterowanie wydajnością każdego urządzenia za pomocą trybu wydajności, trybu zrównoważonego i trybu oszczędzania energii.

• Dwa głośniki z technologią dźwięku firmy B&O

• Preinstalowaną aplikację HP Palette

• Doskonałe wrażenia podczas rozmów wideo, dzięki kamerze 5 MP z technologią HP Presence, w tym AI Noise Removal

• Pewność, że firma, która oferuje najbardziej ekologiczną ofertę komputerów PC na świecie dba o środowisko tak samo, jak jej klienci. Oba Paviliony są wykonane z metalu z recyklingu i tworzyw sztucznych pochodzących z oceanów, posiadają certyfikat EPEAT Gold i certyfikat ENERGY STAR.



Ceny i dostępność:

• HP Pavilion Plus 14 będzie dostępny w Polsce od sierpnia br., w cenie od 4499 PLN

• HP Pavilion x360 14 będzie dostępny w Polsce od sierpnia br., w cenie od 4299 PLN























Źródło: Info Prasowe / HP