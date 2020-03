Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

MSI wprowadza do sprzedaży dwa nowe produkty: obudowę komputerową z serii MAG VAMPIRIC oraz stojak na słuchawki HS01. Obudowa łączy w sobie spore możliwości rozbudowy wentylacji, panel z hartowanego szkła oraz dołączony kontroler ARGB. Z kolei agresywnie wyprofilowana podstawka HS01 przysłuży się porządkowi i estetyce stanowiska do grania. Nowa obudowa MSI poszerza linię produktów MAG VAMPIRIC 010, 010M i 011C o model MAG VAMPIRIC 010X. Są to niedrogie obudowy z pojedynczym panelem bocznym z hartowanego szkła oraz miejscem na instalację do sześciu wentylatorów.







Na froncie obudowy zmieści się chłodnica o maksymalnym rozmiarze 360 mm. Z kolei na górnej części, przykrytej magnetycznym filtrem przeciwkurzowym, można wstawić chłodnicę o długości do 240 mm. Delikatnie przyciemniony szklany bok eksponuje podzespoły wewnątrz obudowy i z biegiem czasu nie będzie ulegał zarysowaniom − w przeciwieństwie do szyb wykonanych z tańszego akrylu.



Kolejną cechą MAG VAMPIRIC 010X, która wpływa na aspekt wizualny, jest osłona zasilacza biegnąca przez całą długość obudowy. Umożliwia ona nie tylko ukrycie nawet największego kłębowiska kabli, ale równocześnie podnosi sztywność całej konstrukcji.



Fanom podświetlenia RGB oddano do dyspozycji czterokanałowy kontroler ARGB, który został dołączony do zestawu. Pozwala on na podłączenie opcjonalnych taśm LED oraz preinstalowanego na tyle obudowy wentylatora ARGB o rozmiarze 120 mm.



Stojak MSI HS01 daje możliwość wygodnego zawieszenia słuchawek i pomaga utrzymać porządek na stanowisku gracza. Dodatkowo będą one zabezpieczone w razie zalania biurka napojem. Podczas korzystania ze słuchawek, gdy nie słychać dzwonka telefonu, w uchwyt można włożyć smartfona, aby nie przegapić przychodzących połączeń.

Dolna część stojaka jest dodatkowo organizerem kabli, co pomoże w estetycznym poprowadzeniu przewodów znajdujących się na biurku. Z kolei gumowana podstawa nie porysuje blatu oraz dodaje stabilności całej konstrukcji.

HS01 składa się głównie z metalowych elementów i został solidnie wykonany − waży ponad 600 g. Ze swoim agresywnym wyglądem i czerwonymi akcentami dopełni pozostałe akcesoria na biurku gracza.



Gwarancja i ceny

MSI oferuje 2-letnią gwarancję producenta na obudową MAG VAMPIRIC 010X oraz stojak HS01. Sugerowane ceny detaliczne nowych produktów na polskim rynku wynoszą:

• MSI MAG VAMPIRIC 010X – 259 PLN

• MSI HS01 – 149 PLN

















Źródło: Info Prasowe / MSI