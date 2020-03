NVIDIA GeForce 445.75 Game Ready

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Firma NVIDIA opublikowała dzisiaj najnowszy sterownik Game Ready dla kart graficznych GeForce, dedykowany wyczekiwanej przez fanów VR grze Half-Life: Alyx. Sterownik ten zapewnia również wsparcie nowej wersji techniki NVIDIA DLSS w grach MechWarrior 5: Mercenaries oraz Control, a także zawiera optymalizacje dla Resident Evil 3 oraz Tom Clancy’s Ghost Recon: Breakpoint i uaktywnia obsługę kolejnego monitora zgodnego ze standardem G-SYNC. Sterowniki Game Ready udostępniane są najpóźniej w dniu premiery wspieranej gry i są zoptymalizowane pod kątem największej wydajności oraz jakości rozgrywki. Każdy sterownik Game Ready posiada certyfikat zgodności WHQL wydawany przez firmę Microsoft.







Half-Life: Alyx – bądź gotowy do rozgrywki w wirtualnej rzeczywistości

Zapewnienie jak najlepszej wydajności i jakości rozgrywki w momencie premiery gry jest bardzo ważne, a w przypadku tytułów wykorzystujących wirtualną rzeczywistość to priorytet. Jakiekolwiek błędy mogą negatywnie wpłynąć na immersję i zepsuć wrażenia z rozgrywki w środowisku VR. Sterowniki Game Ready od zawsze dbają o najlepszą jakość zabawy optymalizując wydajność i obniżając opóźnienia, co jest szczególnie ważne w przypadku gier VR. Najnowszy sterownik Game Ready zapewnia najlepsze wrażenia w grze Half-Life: Alyx.



MechWarrior 5: Mercenaries oraz Control otrzymują obsługę techniki DLSS 2.0

Następną ważną cechą sterowników NVIDIA Game Ready jest udostępnianie graczom korzystającym z kart GeForce unikalnych opcji. Najnowszy sterownik Game Ready dodaje obsługę techniki DLSS 2.0 w grach MechWarrior 5: Mercenaries oraz Control.



DLSS 2.0 to ulepszona sieć neuronowa do głębokiego uczenia, wykorzystywana przez rdzenie Tensor w kartach graficznych RTX, która pozwala zwiększyć liczbę wyświetlanych klatek na sekundę w grach, jednocześnie zapewniając wyraźny ostry obraz.



DLSS 2.0 oferuje następujące ulepszenia w porównaniu do poprzedniej wersji:

- Doskonała jakość obrazu - DLSS 2.0 zapewnia jakość obrazu porównywalną z natywną rozdzielczością, a renderuje tylko od jednej czwartej do połowy liczby oryginalnych pikseli.

- Świetne skalowanie na wszystkich kartach graficznych RTX i we wszystkich rozdzielczościach - nowa sieć SI bardziej efektywnie wykorzystuje rdzenie Tensor działając nawet 2x szybciej niż poprzednio. Zwiększa tym samym liczbę wyświetlanych klatek na sekundę i eliminuje wcześniejsze ograniczenia dotyczące ustawień i rozdzielczości na poszczególnych kartach graficznych.

- Jedna sieć dla wszystkich gier - oryginalny DLSS wymagał przeszkolenia sieci SI dla każdej nowej gry. DLSS 2.0 wykorzystuje sieć neuronową, która działa w różnych grach. Oznacza to szybszą implementację tej techniki i w efekcie większą liczbę gier wspierających DLSS.

- Ustawienia jakości obrazu - DLSS 2.0 oferuje użytkownikom 3 tryby jakości obrazu (Jakość, Balans, Wydajność), które regulują rozdzielczość renderowania gry. Tryb Wydajność umożliwia nawet 4-krotną interpolację obrazu (1080p → 4K).



Monitor Acer XB273GX na liście G-SYNC Compatible

Dzięki nowemu sterownikowi Game Ready lista wyświetlaczy zgodnych ze standardem G-SYNC powiększyła się o monitor Acer XB273GX.



Odpowiedni sterownika dla swojej karty graficznej i systemu, pobierzesz STĄD.



























Źródło: Info Prasowe / NVIDIA