Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 1

Karty graficzne z układami RTX 2080 Super to bez wątpienia wydajnościowa czołówka. Ze względu na ceny sięgają po nie najczęściej entuzjaści, którzy oczekują najwyższych osiągów w ulubionych grach i wsparcia dla technologii takich jak śledzenie promieni (ray tracing) czy DLSS. Model Inno3D GeForce RTX 2080 Super iChill Black ma zaoferować użytkownikom więcej - ekstremalne osiągi przy niemal bezgłośnej pracy i niskich temperaturach. Karta graficzna Inno3D została wyposażona w blok wodny, który przykrywa wszystkie kluczowe elementy. Ciepło z nich jest transferowane do zewnętrznej chłodnicy, przez którą tłoczą powietrze dwa wentylatory o średnicy 120 mm każdy.







Do około pięćdziesięciu stopni Celsjusza pozostają one w spoczynku, przez co karta powinna być praktycznie niesłyszalna podczas wykonywania mniej wymagających zadań. Dopiero powyżej tej wartości łopatki zaczynają się wolno obracać.



dseparowanie lwiej części układu chłodzenia pozwoliło na stworzenie relatywnie kompaktowej karty. Inno3D GeForce RTX 2080 Super iChill Black ma 272 milimetry długości i zajmuje dwa sloty. Trzeba jednak pamiętać, że w obudowie powinno znaleźć się miejsce na połączoną elastycznymi wężykami chłodnicę, która ma około 28 cm długości i 6 cm grubości.



Na ściance bocznej karty został ulokowany wyświetlacz LCD. Użytkownik znajdzie na nim informacje m.in. o temperaturach, częstotliwości pracy kości pamięci czy statusie układu graficznego. Ten ostatni ma fabrycznie podniesioną częstotliwość taktowania, która w trybie Boost wynosi 1845 MHz.



Karta graficzna Inno3D GeForce RTX 2080 Super iChill Black jest dostępna w sklepach. Jej zakup wiąże się z wydatkiem około 4000 PLN.





Dane techniczne:

• procesor graficzny: TU104 (3072 rdzenie CUDA)

• taktowanie rdzenia:

- bazowe: 1650 MHz

- tryb boost: 1845 MHz

• pamięć graficzna: 8 GB GDDR6

• przepustowość pamięci graficznej: 15,5 Gbps

• magistrala: 256-bit

• wyjścia wideo:

- HDMI 2.0b

- 3 x DisplayPort 1.4

• maks. rozdzielczość: 7680 x 4320 px

• interfejs: PCI-E 3.0 x16

• wymiary:

- długość: 272 mm

- szerokość: 112 mm

- wysokość: 2 sloty rozszerzeń

• zasilanie: wtyczki 6+8-pin, zasilacz min. 650 W



























Źródło: Info Prasowe / EntryMedia