MX z serii Logitech Master z nowym oprogramowaniem

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD)

Logitech zaprezentował dzisiaj MX Keys S Combo, MX Keys S i MX Anywhere 3S - najnowsze produkty w serii premium Logitech Master, zaprojektowanej dla zaawansowanych użytkowników, jak programiści, graficy i inni kreatywni profesjonaliści. Dzięki dodaniu nowych funkcji w aplikacji Logi Options+, tzw. Smart Actions, nowe produkty pozwalają na proste i szybkie złapanie rytmu pracy, w którym jest ona najbardziej efektywna. Smart Actions dostępne w aplikacji Logi Options+ umożliwiają ominięcie powtarzających się czynności poprzez automatyzację wielu zadań za pomocą jednego naciśnięcia przycisku. Wcześniej zdefiniowane, konfigurowalne Smart Actions pomagają zautomatyzować typowe zadania, aby finalnie zrobić więcej w krótszym czasie.







MX Keys S Combo

Zestaw MX Keys S Combo to nowa klawiatura MX Keys S, ulubiona przez fanów mysz MX Master 3S oraz wygodna podkładka MX Palm Rest. Ten duet umożliwia szybszą i bardziej precyzyjną pracę, co czyni go idealnym dla wykwalifikowanych profesjonalistów skupionych na maksymalnej kreatywności i wydajności. Inteligentne podświetlenie klawiatury i konfigurowalne klawisze dopełniają ciche kliknięcia myszy, szybkie i precyzyjne przewijanie oraz czujnik 8K DPI, który działa na wszystkich powierzchniach, w tym na szkle.



MX Keys S

Zaawansowana, bezprzewodowa i podświetlana klawiatura MX Keys S o niskim profilu, z klawiszami wyprofilowanymi pod opuszki palców, zapewnia szybkie, płynne i wygodne pisanie. Wyposażona jest w inteligentne podświetlenie, które włącza się po wykryciu zbliżających się dłoni i automatycznie dostosowuje się do warunków oświetlenia w pomieszczeniu. Długość i jasność podświetlenia można teraz ustawić według własnych preferencji w aplikacji Logi Options+. Klawiatura MX Keys S dostępna jest w kolorach grafitowym i jasnoszarym. Charakteryzuje ją ulepszony układ z trzema nowymi klawiszami zapewniającymi najwyższą produktywność i szybszą pracę: zamień mowę na tekst, wycisz/wyłącz mikrofon i menu z emoji.



MX Anywhere 3S

Szybkość, dokładność i bardzo ciche działanie elektromagnetycznej rolki MagSpeed wyróżniają najbardziej zaawansowaną, kompaktową i bezprzewodową mysz Logitech. MX Anywhere 3S jest idealna dla zaawansowanych użytkowników, którzy szukają najlepszej wydajności, wygody i mobilności, gdziekolwiek są. Technologia Quiet Click sprawia, że klikanie jest cichsze niż u poprzednika (MX Anywhere 3). Mysz MX Anywhere 3S jest wyposażona w czujnik optyczny o rozdzielczości 8000 DPI, który śledzi ruch praktycznie na każdej powierzchni, w tym na szkle, dzięki czemu można ją przenosić w różne miejsca pracy w domu lub biurze.

































Źródło: Info Prasowe / Logitech