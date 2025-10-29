Marka 3i Tech wchodzi na Polski rynek AGD

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Firma Cifrotech, wyłączny dystrybutor marki 3i Tech w Polsce, wprowadza na rynek nową generację inteligentnych urządzeń sprzątających. Na czele premierowej linii produktów S10 Ultra – pierwsza na świecie w pełni autonomiczna stacja czyszcząca z rewolucyjnym systemem recyklingu wody. Wraz z debiutem 3i Tech, polski rynek AGD zyskuje gracza z segmentu premium, który na nowo definiuje pojęcie automatyzacji domowych obowiązków. Marka wspierana przez giganta technologicznego PICEA (odpowiedzialnego za 3 z 10 sprzedawanych na świecie robotów high-end), skupia się na rozwiązywaniu pomijanych dotąd problemów, inwestując ponad 70% zasobów w badania i rozwój.







(R)ewolucja w sprzątaniu

Wprowadzony na rynek model S10 Ultra to coś więcej niż robot – to kompleksowy ekosystem czystości. Jego największym wyróżnikiem jest pierwszy na świecie system recyklingu wody. Urządzenie w sposób ciągły oczyszcza pobraną wodę, destyluje ją i usuwa zanieczyszczenia, dzięki czemu może pracować przez długi czas bez interwencji użytkownika. To przełom, który rozwiązuje problem ciągłego napełniania i opróżniania zbiorników oraz eliminuje konieczność skomplikowanej instalacji. Dodatkowo, technologia konwersji powietrze-woda aktywnie uzupełnia jej poziom w obiegu.



Technologiczna przewaga S10 Ultra

Flagowy model 3i Tech wyznacza nowe standardy rynkowe nie tylko w kwestii zarządzania wodą. Jego przewaga opiera się na sześciu filarach innowacji, potwierdzonych ponad 100 patentami:

• System recyklingu wody - pełna autonomia wodna, destylacja i ciągłe oczyszczanie.

• Inteligentne czyszczenie Green-Eye - system wykorzystuje zielone światło do identyfikacji różnych rodzajów zabrudzeń. Dzięki AI robot „widzi” i „rozumie” podłogę, identyfikując 68 typów brudu i obiektów. Automatycznie zwiększa moc ssania na kurz i włosy oraz precyzyjnie mopuje uporczywe plamy.

• Moc i precyzja - robot dysponuje potężną mocą ssania, która natychmiast usuwa nawet głęboko osadzony brud.

• Pełna autonomia stacji - stacja nie tylko czyści i suszy mopy gorącym powietrzem, ale także automatycznie opróżnia pojemnik na kurz z robota do worka, co zapewnia do 60 dni pracy bez wyrzucania śmieci.

• Pionierska konstrukcja przeciw splątaniu - podwójny system zapobiegający wplątywaniu się włosów.

• 7-stopniowa sterylizacja i ochrona - stacja podgrzewa brudną wodę do 90°C, a następnie destyluje ją, eliminując 99,9% bakterii i patogenów.



3i Tech buduje w Polsce portfolio

Obok flagowego S10 Ultra, Cifrotech wprowadza na rynek również model P10 Ultra - zaawansowanego robota odkurzającego z segmentu mid-range, który również korzysta z kluczowych technologii AI i innowacji 3i Tech, oferując doskonałą jakość sprzątania w bardziej dostępnym segmencie cenowym. Produkty 3i Tech dostępne są już w sieci Komputronik i w Media Expert.



















źródło: Info Prasowe - 3i Tech