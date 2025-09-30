Marka Audio Microlab Wraca Na Polski Rynek

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Legenda audio powraca. Microlab, marka ceniona za niezawodne i świetnie brzmiące systemy audio, oficjalnie powraca na polski rynek. Po przerwie spowodowanej globalnymi zawirowaniami, w tym pandemią COVID-19, produkty Microlab znów będą dostępne dla polskich klientów. Za dystrybucję odpowiada firma MIP sp. z o.o., która zapewni szeroką dostępność legendarnych głośników, znanych z doskonałego stosunku jakości do ceny. Microlab to marka, która od 1998 roku budowała swoją reputację, oferując solidne i dobrze brzmiące głośniki w przystępnych cenach. Mimo że w ostatnich latach konkurencja na rynku audio znacznie wzrosła, a sama marka była mniej obecna, jej kluczowe produkty wciąż pozostają niezwykle atrakcyjnym wyborem dla szerokiego grona odbiorców.







Niezmiennie solidna propozycja

Tym, co od lat wyróżnia Microlab, jest konsekwentne dążenie do oferowania jak najlepszego dźwięku w danym segmencie cenowym. To podejście, w którego kształtowaniu brał udział światowej sławy specjalista ds. akustyki, Peter Larsen, przyniosło marce uznanie i popularność. Produkty takie jak głośniki z serii Solo (Solo6C, Solo7C, Solo9C) czy zestawy 2.1, np. model FC330, stały się dla wielu synonimem rozsądnego wyboru – oferując brzmienie i jakość wykonania, które często przewyższają oczekiwania w swojej klasie.



Powrót w odpowiedzi na potrzeby rynku

Powrót marki na rynek to odpowiedź na potrzeby klientów, którzy pamiętają jej solidność i wciąż poszukują produktów audio, które stawiają na pierwszym miejscu wartość użytkową. Obudowy z MDF, starannie dobrane komponenty i przemyślane konstrukcje akustyczne to cechy, które sprawiają, że głośniki Microlab pozostają konkurencyjne.



Produkty Microlab oraz poszczególne będą sukcesywnie wprowadzane do oferty wiodących sklepów z elektroniką oraz w sprzedaży online.

































źródło: Info Prasowe - MIP