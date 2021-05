Marka Blue Microphones oficjalnie w Polsce

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Jest mi niezwykle miło ogłosić, że uznana na całym świecie marka mikrofonów Blue trafiła oficjalnie na polski rynek. Stało się to możliwe dzięki firmie Logitech, która w 2018 roku została właścicielem Blue Microphones i wprowadziła ją do swojego portfolio. Marka Blue Microphones istnieje od 1995 roku, a jednym z jej najbardziej popularnych produktów jest mikrofon Blue Yeti, z którego korzystają popularni twórcy wideo, streamerzy, podcasterzy oraz muzycy. Wielokrotnie nagradzany przez liczne media branżowe, Blue Yeti jest najlepiej sprzedającym się mikrofonem na USB na świecie.







Poza wspomnianym wcześniej Yeti, w ofercie Blue znajduje się również jego ulepszona wersja - Yeti X, która współpracuje z oprogramowaniem Logitech GHUB. Kolejnym popularnym modelem mikrofonu jest Blue Snowball o charakterystycznym kulistym kształcie. Dla użytkowników Yeti oraz Yeti X Blue przygotowało specjalne uchwyty na mikrofon o nazwach Radius, oraz Compass. Poszukujący kompletnego rozwiązania mogą się zainteresować modelem Yeticaster, który posiada uchwyt w zestawie.



Nowością w ofercie Blue Microphones są specjalne mikrofony dedykowane dla zestawów słuchawkowych Logitech G PRO - Icepop. Podłączany w miejscu standardowego mikrofonu Icepop znacznie poprawia jakoś komunikacji głosowej i z pewnością przypadnie do gustu graczy oraz zawodowców.



























Źródło: Info Prasowe / Logitech