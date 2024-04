Marka realme wprowadza na rynek Note 50

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

realme wprowadza na rynek swój najnowszy produkt – realme Note 50. Ten plasujący się w niskiej półce cenowej smartfon zapewnia szereg solidnych funkcjonalności, typowych dla bardziej kosztowych modeli, takich jak ośmiordzeniowy procesor UNISOC T612, baterię o pojemności 5000 mAh czy zapewniający płynne oraz żywe wrażenia wizualne 6.74-calowy wyświetlacz. Filozofia produktowa realme Note 50 to zobowiązanie do niezawodności i trwałości. Certyfikat IP54 potwierdza ochronę urządzenia przed kurzem i zachlapaniem, a wytrzymałe szkło wyświetlacza oraz wewnętrzna struktura z litego aluminium zapewniają wiodącą w segmencie ochronę przed upadkiem.







realme Note 50 obsługuje ośmiordzeniowy procesor UNISOC T612, osiągający wynik testu AnTuTu na poziomie 245343 punktów. W połączeniu z 6 GB dynamicznej pamięci RAM(3 GB + 3 GB), 64 GB pamięci wewnętrznej oraz obsługą rozszerzenia pamięci do 2 TB za pomocą Micro SD, smartfon zapewnia płynne codzienne użytkowanie i dużą przestrzeń na zdjęcia oraz aplikacje. Co więcej, znajdująca się w środku bateria o pojemności 5000 mAh umożliwia nawet 106 godzin ciągłego odtwarzania muzyki.



Nowoczesny design i wygoda użytkowania

realme Note 50 oferuje dwukolorowy design tylnej pokrywy i modne krawędzie o kątach prostych. Smartfon dostępny jest w dwóch wersjach kolorystycznych: niebieskiej i czarnej. Dodatkowo jego niewielka waga (186 g) i smukła budowa (7,9 mm) czynią go telefonem wygodnym do trzymania w dłoni i przyjaznym dla nadgarstka.



Smartfon posiada 6.74-calowy wyświetlacz z maksymalną jasnością do 560 nitów. Wzmocniony 90 Hz częstotliwością odświeżania i szeroką gamą kolorów, obiecuje on płynne i żywe wrażenia wizualne. Urządzenie wyróżnia się również Mini Kapsułą - unikalną i wygodną funkcją powiadamiania m.in. o stanie ładowania czy liczbie przebytych kroków, owiniętą wokół przedniego aparatu smartfona.



Cena i dostępność

Od dziś do 25 kwietnia smartfon realme Note 50 (3/64) jest dostępny w wyjątkowej ofercie cenowej: 299 PLN. Urządzenie można nabyć w sieci sklepów Media Expert, RTV Euro AGD, Media Markt, x-kom, Komputronik, Neonet, Max Elektro, a także na Allegro oraz realmeshop.pl.































źródło: Info Prasowe - realmy