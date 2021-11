Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 2

Cooler Master MasterBox NR200P Color to nowa odsłona obudowy mini-ITX. Konstrukcja o pojemności 18 litrów zyskała cztery nowe barwy, które mają zachwycić fanów nietuzinkowych, żywych kolorów. Do sprzedaży trafiają wersje różowa (Flamingo Pink), niebieska (Caribbean Blue), pomarańczowa (Sunset Orange) oraz fioletowa (Nightshade Purple). W każdym przypadku obudowa jest malowana proszkowo. W pozostałych aspektach Cooler Master MasterBox NR200P Color nie różni się od pierwowzoru. Entuzjaści w dalszym ciągu zmieszczą w niej trójslotowe karty graficzne (maks. 330 mm długości), zamontują nawet trzy chłodnice cieczy lub do siedmiu wentylatorów. W pakiecie znajdują się cztery filtry przeciwkurzowe, a nieskrępowany dostęp do każdego komponentu zapewniają montowane beznarzędziowo panele.







Na górze znalazł się panel I/O zawierający dwa porty USB 3.2 Gen 1 i złącze audio typu combo. Obudowa Cooler Master MasterBox NR200P Color jest już dostępna w polskich sklepach. Kolorowe modele kosztują nieco ponad 600 PLN.





Dane techniczne:

• model: MasterBox NR200P Color

• dostępne kolory:

- różowy (Flamingo Pink),

- niebieski (Caribbean Blue),

- pomarańczowy (Sunset Orange)

- fioletowy (Nightshade Purple)

• wymiary: 376 x 185 x 292 mm

• waga: 5.1 kg

• materiały: malowana proszkowo stal SGCC, szkło hartowane

• obsługiwane formaty płyt głównych: m-ITX, m-DTX

• maks. wysokość chłodzenia CPU:

◦ 155 mm w wersji z perforowanym panelem bocznym

◦ 153 mm w wersji z panelem bocznym z hartowanego szkła

- 76 mm przy montażu GPU w pozycji pionowej

• maks. długość karty graficznej: 330 mm

• maks. długość zasilacza: 130 mm

• liczba slotów rozszerzeń PCI-E: 3

• zatoki na dyski 2,5”: 2

• zatoki na dyski 3,5”: 1

• miejsca na dodatkowe wentylatory: 7

- 2 x 120 mm na górze (fabrycznie zainstalowane: 2 x 120 mm Sickle Flow)

- 2 x 120 mm na dole

- 2 x 120/140 mm na bocznej ściance

- 1 x 92 mm z tyłu

• możliwość instalacji chłodzenia wodnego: tak

◦ do 280 mm długości przy montażu bocznym

- do 240 mm na dole

- 92 mm z tyłu



























Źródło: Info Prasowe / EntryMedia