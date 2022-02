Maszyna ze świata Horizon z zestawu klocków LEGO

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Firma Sony Interactive Entertainment ma przyjemność poinformować o wyjątkowym zestawie klocków LEGO inspirowanym maszynami ze świata Horizon. Żyraf będzie możliwy do złożenia w maju 2022 roku. Natomiast już od 18 lutego, wszyscy fani przygód Aloy będą mogli zmierzyć się z nowymi wyzwaniami, jakie czekają na nich w Horizon Fobridden West. Ze swoją głową w kształcie dysku, wysoką posturą i dobrodusznym usposobieniem (zwłaszcza w porównaniu do niektórych maszyn czyhających na Zakazanym Zachodzie), Żyraf jest jedną z najbardziej kultowych i lubianych maszyn ze świata Horizon.







Zestaw klocków Horizon Forbidden West LEGO Żyraf to konstrukcja o wysokości 34 centymetrów. Model można postawić na podstawce z detalami krajobrazu Horizon, takimi jak brzoza czy zardzewiała sygnalizacja świetlna. W zestawie znajduje się też figurka LEGO Aloy z jej łukiem i włócznią, a także Strażnik z wymiennymi oczami w kolorach niebieskim, żółtym i czerwonym.



Zestaw będzie dostępny do nabycia od maja 2022 roku, a poniżej można zapoznać się z materiałem wideo prezentującym nadchodzący model klocków LEGO ze świata Horizon.







Źródło: Info Prasowe / SONY