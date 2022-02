Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Zalman WATTTERA ZM700-EBTII to zasilacz o mocy 700 W. Jego przeciętna sprawność, poświadczona certyfikatem 80 Plus Gold, powinna wynosić około 92%. Solidne osiągi uzyskano m.in. dzięki wysokiej jakości komponentom. Producent podkreśla zastosowanie wyłącznie stałych, japońskich kondensatorów, które mają wytrzymywać temperatury rzędu 105 stopni Celsjusza. Zastosowano też konwertery DC-DC i filtry przeciwzakłóceniowe EMI czy aktywny układ PFC. Prezentowany zasilacz to konstrukcja w pełni modularna, wyposażona w płaskie okablowanie. Oprócz standardowego zestawu przewodów, który obejmuje dwie 8-pinowe wtyczki EPS, pięć PCIe, osiem SATA i trzy IDE, producent wyprowadził dodatkowe, 6-pinowe złącze “sense”.







Jego zadaniem jest ograniczenie do maksymalnie 3% możliwych wahań napięcia zasilającego płytę główną, w celu zapewnienia maksymalnej stabilności działania całego systemu.



Zasilacz Zalman WATTTERA ZM700-EBTII dysponuje pojedynczą szyną +12V i rozbudowanym systemem zabezpieczeń prądowych (OPP, OVP, UVP, OCP, SCP, OTP). O optymalną temperaturę pracy dba aktywne chłodzenie. Wentylator o średnicy 135 milimetrów jest oparty na łożyskach kulowych, dzięki którym jego szacowana żywotność to 70 000 godzin. Przy obciążeniu do około 550 W śmigło pracuje w trybie cichym i przyspiesza dopiero gdy zapotrzebowanie na energię rośnie.



Osoby, które chciałyby nabyć zasilacz Zalman WATTTERA ZM700-EBTII, powinny przygotować około 380 PLN i zamówić swój egzemplarz w jednym z polskich sklepów. Konstrukcja jest objęta siedmioletnią gwarancją producenta.





Dane techniczne:

• wymiary: 160 x 150 x 86 mm

• standard ATX: v2.31

• wentylator: średnica 135 mm, podwójne łożysko kulowe

• PFC: aktywne

• sprawność: do 82% przy typowym użytkowaniu

• zabezpieczenia: OPP, OVP, UVP, OCP, SCP, OTP

• okablowanie:

- ATX 24-pin x1 + 6-pin sense

- EPS 4+4 pin x2

- PCI-E: 5 x 6+2 pin

- SATA: x6

- IDE: x3

• Typ okablowania: w pełni modularne





































