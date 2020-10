Matrix Audio - Nowa Generacja Matrix mini-i Streaming DAC

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Seria mini-i zawsze była jednym z najbardziej reprezentatywnych produktów Matrix Audio. Właśnie na rynek trafia czwarta generacja tych produktów od 2009 roku kiedy miały miejsce narodziny pierwszej serii. Najnowsza seria produktów Matrix Audio mini-i kontynuuje klasyczny design i doskonałą jakość wykonania. Nowe mini-i 3 oraz mini-i Pro 3 zapewniają udoskonaloną obsługę i wspaniały wygląd, względem poprzedników. Dzięki Roon Ready lub UPnP możemy cieszyć się odtwarzaniem perfekcyjnej jakości strumieniowanej muzyki za pomocą Mini-i 3 i Mini-i Pro 3 poprzez LAN lub przesyłać muzykę do Mini-i 3 i Mini-i Pro 3 z iPhone’a, iPada, lub dowolnego komputera MAC w sieci przy użyciu technologii AirPlay.







Wykorzystanie technologii Roon Ready ułatwia wyszukiwanie powiązanych między Naszą kolekcją muzyki a milionami utworów dostępnych w Internecie, dzięki czemu możemy zacząć od muzyki, którą znamy, a następnie eksplorować i odkrywać nowe, dotąd nieznane, brzmienia. Mini-i Pro 3 oraz Mini-i 3 działają jako punkt końcowy w systemie mediów strumieniowych Roon, w przejrzysty sposób wykrywają i łączą się z Roon bez żadnej konfiguracji, oraz obsługują wysokiej jakości sygnał strumieniowany.



Mini-i 3 oraz Mini-i Pro 3 posiadają w pełni zbalansowany wzmacniacz słuchawkowy. Dzięki temu sygnały lewego i prawego kanału przechodzą przez niemalże idealny symetryczny obwód wzmacniacza, zapewniając dużą moc wyjściową dla słuchawek z niskimi zniekształceniami i niskim poziomem szumów. Moc wyjściowa standardowego wyjścia słuchawkowego 6,3mm została zwiększona o 50%, natomiast moc wyjścia zbalansowanego 4.4mm aż o 370% w porównaniu z poprzednią generacją. Dodanie zbalansowanego gniazda słuchawkowego 4,4 mm ułatwia podłączenie różnych popularnych słuchawek zbalansowanych.



Do obsługi Bluetooth oraz Wi-Fi użyto zamkniętego systemu antenowego na panelu tylnym, aby pokryć różne pasma dostępne w Mini-i 3 i Mini-i Pro 3. Po podłączeniu do urządzenia z systemem Android obsługującego LDAC przez Bluetooth, możemy zatem przesyłać dźwięk wysokiej rozdzielczości do 24Bit / 96kHz. Natomiast technologia aptX HD umożliwia kompatybilnym urządzeniom bezprzewodowe przesyłanie wysokiej rozdzielczości dźwięku 24-bitowego / 48 kHz przez Bluetooth. Dwuzakresowe połączenie Wi-Fi 5 GHz i 2.4 GHz oraz Ethernet umożliwiają Mini-i Pro 3 szybki i stabilny dostęp do sieci. (Uwaga: model Mini-i 3 nie obsługuje połączenia Wi-Fi).



Elegancki interfejs użytkownika dla Mini-i 3 oraz Mini-i 3 Pro, które są pierwszymi modelami Matrix Audio, wyposażonymi w 24-bitowy kolorowy wyświetlacz LCD. Kanały wejściowe, metody przesyłania strumieniowego, konfiguracje urządzeń i dodatkowe informacje są wyświetlane w sposób przejrzysty i intuicyjny. Nawet krzywe filtrów i definicje interfejsów IIS są wyświetlane graficznie.



Cena sugerowana w Polsce modelu Matrix Audio mini-i 3 wynosi 3799 PLN brutto a modelu mini-i Pro 3 wynosi 4599 PLN brutto. Modele te dostępne będą do zakupu w wybranych specjalistycznych sklepach audio a do odsłuchu w sklepach HiFi Pro sieci mp3store.





























Źródło: Info Prasowe / MIP