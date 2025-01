Matrix Audio MS-1 – streamer audio dla najbardziej wymagających

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Do oferty polskiego dystrybutora marki Matrix, firmy MIP właśnie wszedł kolejny zawodnik klasy ciężkiej. I to nie tylko w sensie dosłownym, bo najnowszy Matrix MS-1 to najwyższej klasy źródło posiadające nie tylko niezwykle zaawansowaną konstrukcję oraz unikalny wygląd, ale oferujące też znakomite, pełne oraz dopracowane w każdym calu brzmienie. Najnowsze urządzenie zalicza się do flagowej linii producenta, w której znajdziemy oprócz niego dedykowany przedwzmacniacz MP-1 oraz końcówki mocy MA-1. Matrix Audio tak skonstruował przy tym swój najnowszy streamer, żeby udostępnić słuchaczowi niezwykle szeroką paletę funkcjonalności, bo na pokładzie znalazły się także dwa wejścia analogowe (w tym jedno zbalansowane) oraz dedykowane wejście dla gramofonu. A to wszystko sprawia, że Matrix MA-1 może stać się centrum domowego zestawu audio klasy hi-end i zapewnić nie tylko znakomitą jakość brzmienia, ale też płynną i intuicyjną obsługę.







Zaawansowana konstrukcja dual-mono przetwornika cyfrowo-analogowego

Najnowsze źródło Matrixa to urządzenie, które zostało przemyślane w każdym calu. Newralgiczna sekcja konwersji D/A została oparta o najnowsze układy marki AKM, czyli AK4191 (pełniący rolę interfejsu wejściowego oraz filtra cyfrowego i modulatora) oraz AK4499 pełniący rolę właściwego konwertera cyfrowo-analogowego. Co więcej, układy te pracują w pełnej konfiguracji dual-mono, co oznacza, że każdy kanał umieszczony został na osobnej płytce PCM oraz same już przetworniki pracują w trybie równoległego dual-mono. Pozwala to nie tylko obniżyć zniekształcenia, ale bezpośrednio przekłada się też na samo już brzmienie. Bo to jest nie tylko niezwykle transparentne i neutralne, ale też, za co przecież tak lubiane są konwertery marki AKM, jest także płynne oraz nasycone zarazem, oferując połączenie gładkości, dynamiki i konturu. Co nie mniej istotne, producent tutaj zastosował najwyższej klasy kondensatory marki Mundorf oraz pieczołowicie dobrane wszystkie elementu jakże ważnego toru analogowego.



MS-1 Pre – czyli dostępna także wersja z doskonałym przedwzmacniaczem

Zdając sobie sprawę z tego, że możemy chcieć podłączyć nasze źródło bezpośrednio do końcówki, czy też końcówek mocy, Matrix Audio proponuje nam specjalną wersję MS-1 z oznaczeniem „Pre”. Wersja ta posiada wbudowany wysokiej klasy przedwzmacniacz analogowy z regulacją głośności zrealizowaną za pomocą precyzyjnej drabinki rezystorowej. Takie rozwiązanie zapewnia zarówno znakomitą precyzję regulacji oraz zrównoważenie kanałów, jest też po prostu najlepsze brzmieniowo. W takiej konfiguracji Matrix MS-1 Pre potrafi dostarczyć na wyjścia analogowe aż 16V RMS amplitudy sygnału, co sprawia, że bez problemu będzie on w stanie wysterować każdą praktycznie końcówkę mocy.



Niezwykle szeroka paleta możliwości połączeniowych

Część analogowa to oczywiście jedno, natomiast zadbano też o to, żeby Matrix MS-1 był streamerem, który może współpracować z niezwykle szeroką gamą źródeł także jako przetwornik cyfrowo-analogowy. Dlatego na pokładzie mamy praktycznie wszystkie możliwe wejścia cyfrowe: od dwóch koaksjalnych, przez optyczne, I2S (jest także wyjście w tym standardzie) aż po USB Audio. Ponadto mamy dwa porty typu USB Host, złącze LAN oraz port SFP. Co niemniej istotne, na tylnej ściance znajdziemy też wejście dla zewnętrznego zegara referencyjnego 10 MHz.



Dopracowane i dedykowane oprogramowanie do odtwarzania

Matrix Audio od lat rozwija swoją dedykowaną aplikację MA Remote, która dostępna jest na urządzenia iPhone, iPad oraz te działające na systemie Android. Oprogramowanie do MS-1 jest niezwykle dopracowane i pozwala odtwarzać muzykę z wielu serwisów strumieniujących oraz zasobów lokalnych. Pozwala ono także sterować niezwykle szeroką funkcjonalnością tego urządzenia, przykładowo włączać resampling PCM do DSD, który także producent zaimplementował w MS-1.



Matrix MS-1 dostępny jest już w sieci sklepów MP3Store/HiFiPRO, a jego sugerowana cena detaliczna brutto wynosi 39995 PLN.

































źródło: Info Prasowe - MIP