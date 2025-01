Samsung Galaxy S25 Ultra chroniony przez Corning Gorilla Armor 2

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Firmy Samsung Electronics i Corning Incorporated ogłosiły, że wyświetlacz smartfonu Galaxy S25 Ultra jako pierwszy na rynku będzie chroniony odpornym na zarysowania i antyrefleksyjnym szkłem ceramicznym Corning Gorilla Armor 2, dla urządzeń mobilnych. Galaxy S25 Ultra prezentuje tę rewolucyjną innowację na przednim wyświetlaczu, co stanowi imponujący kamień milowy w technologii ochrony urządzeń mobilnych. Gorilla Armor 2 to przełomowe osiągnięcie w technologii szklano-ceramicznej, łączące doskonałą wytrzymałość z rewelacyjną klarownością obrazu na wyświetlaczu smartfonu. Decyzja o włączeniu Gorilla Armor 2 do konstrukcji smartfonu Galaxy S25 Ultra jest rezultatem długiej współpracy Samsung z firmą Corning oraz wspólnego zaangażowania w innowacje i dążenia do zadowolenia klientów.







W porównaniu do Corning Gorilla Armor pierwszej generacji, Gorilla Armor 2 oferuje zwiększoną wytrzymałość – urządzenia wyposażone w Gorilla Armor 2 są jeszcze lepiej odporne na trudną i nieprzewidywalną rzeczywistość codziennego życia. W szczególności, w przypadku upadku na szorstkie, twarde powierzchnie, Gorilla Armor 2 jest zaprojektowany tak, aby lepiej niż kiedykolwiek wcześniej przeciwdziałać uszkodzeniom, takim jak pęknięcia.



Właściwości antyrefleksyjne Gorilla Armor 2 radykalnie zmniejszają odbicia powierzchni zarówno w pomieszczeniach, jak i na zewnątrz. Właściwości te mogą zwiększyć współczynnik kontrastu wyświetlacza, zapewniając wyjątkowe wrażenia użytkownika w najróżniejszych warunkach oświetleniowych.



W wewnętrznych testach laboratoryjnych Corning, Gorilla Armor 2 przetrwał upadki z wysokości do 2.2 metra na powierzchnię imitującą beton. Alternatywne materiały szklano-ceramiczne zawiodły przy upadku z jednego metra. Ponadto Gorilla Armor 2 zachowała wyjątkową odporność na zarysowania, wykazując ponad czterokrotnie większą odporność na zarysowania niż konkurencyjne szkła litowo-glinokrzemianowe z powłoką antyrefleksyjną.











źródło: Info Prasowe - SAMSUNG