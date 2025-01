5 lat gwarancji na monitory Philips z atestem TCO Certified, Generation 10

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Marka Philips rozszerza swoje portfolio monitorów z linii biznesowej o pierwsze monitory z certyfikatem TCO Certified, Generation 10. Produkty te zostaną objęte 5-letnią gwarancją, co potwierdza zaangażowanie producenta w tworzenie trwałych urządzeń oraz zmniejszanie wpływu na środowisko naturalne. Nowe modele wpisują się w strategię zrównoważonego rozwoju Philips, spełniając światowe standardy odpowiedzialności środowiskowej na każdym etapie cyklu życia produktu. Szczegółowe informacje o konkretnych modelach będą dostępne w momencie ich premier rynkowych.







Philips Monitors odpowiada na potrzeby rynku dotyczące rozwiązań łączących wysoką wydajność z troską o środowisko. Wprowadzenie 5-letniej gwarancji jest krokiem w dążeniu do ograniczenia wpływu sprzętu elektronicznego na środowisko poprzez wydłużenie okresu użytkowania produktów.



Kluczowe punkty:

• Linia biznesowa: monitory stworzone z myślą o zastosowaniach profesjonalnych. Oferują najwyższą jakość działania przy jednoczesnym poszanowaniu dla środowiska,

• TCO Certified, Generation 10: międzynarodowy certyfikat dla sprzętu IT, uwzględniający aspekty środowiskowe, społeczne, a także zasady GOZ (Gospodarki o Obiegu Zamkniętym)

• 5-letnia gwarancja: wydłużony okres gwarancyjny świadczy o wysokiej jakości i trwałości monitorów marki Philips, wspierając ideę zrównoważonego rozwoju poprzez wydłużenie czasu eksploatacji i jednoczesne ograniczenie produkcji elektroodpadów

• Dostępność: pierwsze monitory z certyfikatem TCO Certified, Generation 10 i 5-letnią gwarancją trafią do sprzedaży w lutym 2025 roku.











źródło: Info Prasowe - PHILIPS