Max Verstappen Rzuca Wyzwania Graczom EA SPORTS F1 23

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Electronic Arts świętuje dziś wznowienie sezonu F1 nowymi wyzwaniami i aktualizacjami w EA SPORTS F1 23. W grze pojawią się dwa pierwsze wyzwania "Pro Challenges", w których fani będą mogli zmierzyć się z ambasadorami EA SPORTS Maxem Verstappenem i Charlesem Leclercem w próbach czasowych. W właśnie zaprezentowanym filmie Max Verstappen rzuca wyzwanie i zaprasza do zmierzenia się z nim na torze Zandvoort. W grze pojawi się również: powracający Daniel Ricciardo, nowy, zaktualizowany tor w Singapurze i większa liczba wyzwań "F1 World". Od 29 sierpnia do 4 września fani mogą zmierzyć się ramię w ramię z dwukrotnym Mistrzem Świata Maxem Verstappenem w intensywnej próbie czasowej. Ze względu na to, że Verstappen wysoko ustawił poprzeczkę, gracze, którzy pobiją jego czas 1:10:621, zdobędą w grze jego specjalny kask FORMULA 1 DUTCH GRAND PRIX 2023.







Natomiast 5 września gracze będą mogli stanąć przed wyzwaniem pobicia czasu okrążenia ustanowionego przez Charlesa Leclerca, aby wygrać specjalny przedmiot Scuderia Ferrari na FORMULA 1 PIRELLI GRAN PREMIO D’ITALIA 2023.



– Jesteśmy niezmiernie podekscytowani wprowadzeniem nowej funkcji "Pro Challenge" w "F1 World". Dostarczenie graczom możliwości bezpośredniego zaangażowania się i rywalizacji z ich ulubionymi kierowcami w grze to coś, co zawsze chcieliśmy osiągnąć. "F1 World" będzie nadal ewoluować, dając więcej możliwości, które pozwolą sprawdzić wirtualne umiejętności wyścigowe w starciu z prawdziwymi bohaterami – powiedział Lee Mather, starszy dyrektor kreatywny w Codemasters.



Najnowsza aktualizacja przyniesie fanom mnóstwo nowej zawartości, w tym oczekiwany powrót Daniela Ricciardo do F1 23. Od 29 sierpnia gracze będą mogli zasiąść za kierownicą jako australijska legenda wyścigów, a także cieszyć się nowym układem toru Marina Bay Circuit, który został zaktualizowany, aby oddać rzeczywiste zmiany na kilku zakrętach. Dodatkowo, trzecia aktualizacja ocen kierowców pojawi się 19 września i będzie odzwierciedlała rzeczywiste osiągnięcia.



Przez cały wrzesień będzie dostępnych jeszcze więcej wyzwań "F1 World", w tym pięć wydarzeń "Powtórka F1" oraz nowe, stworzone przez studio zawody scenariuszowe z udziałem Valtteriego Bottasa, Logana Sargeanta i Lando Norrisa, które sprawdzą nawet najbardziej doświadczonych weteranów. "F1 World" będzie nadal dostarczać regularne aktualizacje rozgrywki, zapewniając graczom ekskluzywne nagrody zespołowe i sezonowe, w tym przedmioty z edycji specjalnych, takie jak niedawno dodane karoserię Alfa Romeo F1 Team x BOOGIE.

Oprócz rywalizacji na każdym torze w sezonie 2023 ze wszystkimi zespołami i kierowcami, gracze mogą przeżyć dramat Formuły 1 w "Braking Point 2" – ekscytującym trybie fabularnym F1 23 – oraz stworzyć własne dziedzictwo w różnych trybach dla jednego i wielu graczy, w tym w bardzo popularnym "My Team".



Źródło: Info Prasowe - Electronic Arts