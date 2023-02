Max Verstappen podpisuje umowę z EA SPORTS

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Firma Electronic Arts ogłosiła dziś, że marka EA SPORTS, lider w świecie interaktywnej rozrywki sportowej, podpisała umowę z dwukrotnym mistrzem świata Formuły 1 - Maxem Verstappenem. W ramach umowy kierowca zespołu Oracle Red Bull Racing będzie współpracował z marką na wielu płaszczyznach przy tworzeniu treści dla portfolio EA SPORTS. Częścią umowy jest także sponsoring Verstappena na sezon 2023, w ramach którego logo EA SPORTS będzie widoczna na “brodzie” jego kasku w trakcie wyścigów. Przez ostatnie dwa sezony, Max Verstappen sprawił, że jego imię stało się jednym z największych w świecie sportu. Swoje pierwsze mistrzostwo świata FIA Formuły 1 zdobył podczas finałowego wyścigu sezonu 2021. Z kolei w ubiegłym sezonie dominował, zapewniając sobie mistrzostwo już w trakcie Grand Prix Japonii z 4 wyścigami do końca sezonu.







„Max to nieugięty rywal i urodzony zwycięzca, który dzieli z nami głęboką miłość do grania. Jesteśmy podekscytowani mogąc współpracować z nim, podczas zapisuje się w historii Formuły 1. Jako jeden z najlepszych sportowców na świecie przyciągnie więcej fanów do doświadczeń, które tworzy EA SPORTS” – mówi Andrea Hopelain, SVP of Brand dla EA SPORTS & Racing.



„EA SPORTS zawsze było ważną częścią mojego życia – niezależnie czy to przy wspólnej rozgrywce z przyjaciółmi czy podczas rywalizacji poza torem” – mówi Max Verstappen. „EA SPORTS to ikona dla milionów fanów i jestem dumny mogąc ich reprezentować podczas sezonu 2023”.

















Źródło: Info Prasowe / EA