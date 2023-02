Razer Viper Mini Signature Edition - gamingowa mysz ze stopu magnezu

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Firma Razer zaprezentowała dzisiaj Razer Viper Mini Signature Edition - uosobienie gamingowych technologii. Viper Mini Signature Edition to ultrawysokiej klasy, bardzo lekka, bezprzewodowa mysz do grania, turbodoładowana najlepszymi w swojej klasie technologiami Razera. Viper Mini Signature Edition to szczytowe osiągnięcie pod względem osiągów w kategorii myszek gamingowych. Przy zdumiewająco niskiej wadze - 49 gramów, gracze mogą doświadczyć prawdziwej perfekcji dzięki urządzeniu peryferyjnemu klasy mistrzowskiej, wyposażonemu w nasze najlepsze w swojej klasie technologie, a wszystko to w jednej doskonałej formie.







Oszałamiająco niska waga – tylko 49 g.

Zastosowanie stopu magnezu i techniki formowania wtryskowego pozwoliło na znaczną redukcję wagi myszy bez uszczerbku dla jej wytrzymałości, przy jednoczesnym zachowaniu wygody chwytu. Dzięki tym decyzjom myszka Viper Mini Signature Edition pozostaje niezwykle lekka i waży zaledwie 49 gramów, ale nadal zapewnia światowej klasy wydajność.



Szkielet zewnętrzny ze stopu magnezu

Wykonany z wysokiej jakości stopu magnezu, Viper Mini Signature Edition charakteryzuje się wyjątkowym stosunkiem wagi do wytrzymałości, dzięki nowej, wyrafinowanej i bardzo wytrzymałej konstrukcji stworzonej przy użyciu techniki formowania wtryskowego. Każdy egzemplarz Viper Mini Signature Edition jest tworzony z formowanego wtryskowo szkieletu zewnętrznego, który jest następnie poddawany obróbce CNC i polerowany. Skorupa jest następnie poddawana pasywacji, aby zmniejszyć jej podatność na korozję, po czym jest malowana i składana. Na każdym etapie wszystkie egzemplarze są drobiazgowo sprawdzane, aby zapewnić ich najwyższą jakość.



Wiodące w branży osiągi

Viper Mini Signature Edition jest wyposażona w sensor optyczny Razer Focus Pro 30K, optyczne przełączniki 3. generacji oraz w bezprzewodową technologię HyperPolling z prawdziwą częstotliwością odpytywania 4000 Hz. Urządzenie może się również pochwalić najszybszą bezprzewodową technologią Razera, zapewniającą wyższe prędkości i stabilne osiągi. Ponadto, Viper Mini Signature Edition ładuje się w pełni w mniej niż 90 minut dzięki szybkości ładowania 2C, która jest czterokrotnie większa od szczytowej pojemności ładowania większości innych myszy bezprzewodowych.



Viper Mini Signature Edition jest sprzedawana w zestawie z wstępnie sparowanym bezprzewodowym kluczem sprzętowym Razer HyperPolling Wireless Dongle, zestawem stopek/ślizgaczy Corning Gorilla Glass 3, ściereczką czyszczącą z mikrofibry, dwoma zestawami naklejanych taśm Mouse Grip Tape oraz dwoma gazikami nasączonymi alkoholem. Dodatkowo, Viper Mini Signature Edition jest objęty również 3-letnią rozszerzoną gwarancją. Sugerowana cena detaliczna, to 319.99 €uro.





O VIPER MINI SIGNATURE EDITION:

- Łączność bezprzewodowa Razer HyperSpeed i po kablu

- Razer Focus Pro 30K – sensor optyczny

- Przyspieszenie do 750 cali na sekundę (IPS) / 70 G

- Precyzja rozdzielczości 99.8%

- Przełączniki optyczne Razer Optical Mouse Switches 3. Generacji z żywotnością do 90 milionów kliknięć

- Bateria – do 60 godzin pracy na jednym ładowaniu z włączoną łącznością bezprzewodową HyperSpeed

- 4000 Hz polling rate (z Razer HyperPolling Wireless Dongle)

- Kabel Speedflex typ-C o długości 1.8 m do ładowania i łączności przewodowej

- Przybliżone wymiary: 119 mm (długośc) x 62 mm (szerokośc) x 39 mm (wysokość)

- Przybliżona waga: 49g (bez kabla)

































Źródło: Info Prasowe / Razer