KFA2 PRISMA-01 - Niedrogie 24-cale VA do wszystkiego...

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD)

Jak mówi jedna z telewizyjnych reklam, "jak coś jest do wszystkiego, to znaczy, że jest do niczego"... A jednak są na tym świecie wyjątki, "o których się fizjologom nie śniło", a jednym z nich może być ciekawy monitor marki KFA2. Z pewnością czytając nasze newsy, już nie raz się z nią spotkaliście, głównie za sprawą kart graficznych, ale producent ten ma w swojej ofercie również płyty główne, moduły pamięci, klawiatury, myszy, krzesła gamingowe oraz dyski SSD. Niestety na naszym rynku wciąż jest mało dostępny, choć w stronach azjatyckich, jest prawdziwą potęgą. Być może, właśnie za sprawą prezentowanego dziś monitora, marka ta wzbudzi zainteresowanie krajowych dystrybutorów, bo w ofertach sklepów on-line, w zasadzie widziałem tylko karty graficzne jej firmy.





Źródło: Klinika IN4

