Maxcom FW42 Silver - Stylowy smartwatch dla nowoczesnych kobiet

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Smartwatch Maxcom FW42 Silver to najnowsza propozycja uznanego, polskiego producenta i dystrybutora elektroniki użytkownej. Ten inteligentny zegarek z serii Maxcom Style charakteryzuje się licznymi rozwiązaniami, które docenią kobiety. Począwszy od bransolety wykonanej ze szlachetnej stali nierdzewnej w srebrnym kolorze, przez szeroki wybór tarcz z eleganckimi motywami, po funkcje monitorujące nasze codzienne aktywności. Koperta oraz dolna pokrywa zegarka zostały wykonane ze stali nierdzewnej w kolorze srebrnym. Ich uzupełnieniem jest siatkowa bransoletka, w tym samym kolorze. Ponadczasowe srebro zawsze dodaje elegancji, dlatego smartwatch Maxcom FW42 Silver można nosić do różnych stylizacji.







Siatkowa bransoletka, w przeciwieństwie do plastikowych pasków, nie powoduje podrażnień nawet najbardziej wrażliwej skóry. Dzięki obróbce w technologii CNC jej krawędzie są gładkie, a cały zegarek jest solidny i wytrzymały. To szczególnie istotne przy uprawianiu sportu, podobnie jaka wysoka klasa odporności na pył oraz wodę, którą wyraża norma IP68. Do wyboru mamy również dynamiczną tarczę z wieloma wzorami, które można zmieniać w zależności od nastroju i okazji.



Twoje zdrowie najważniejsze

Monitorowanie stanu zdrowia to jedna z najważniejszych cech produktów z kategorii wearables. Maxcom FW42 Silver posiada zestaw zaawansowanych czujników, odpowiedzialnych m.in. za rejestrowanie tętna, ciśnienia oraz natlenienia krwi (funkcja pulsoksymetru). Smartwatch ten jest również w stanie badać jakość snu, aby wskazać czas trwania faz głębokiego i płytkiego spania. Maxcom FW42 umożliwia ponadto śledzenie cyklu menstruacyjnego.



Ćwicz ze smartwatchem

Maxcom FW42 Silver przydaje się również podczas treningów. Posiada wiele trybów sportowych, które można dowolnie przełączać, w zależności od aktualnie uprawianej dyscypliny. Nawet jeśli tylko chodzimy na spacery, to do dyspozycji mamy krokomierz, licznik kalorii czy powiadomienie o bezruchu.



Jak każdy smartwatch i smartband marki Maxcom, również model FW42 Silver współpracuje z aplikacją na urządzenia mobilne – w tym przypadku jest to DAFIT, dostępna w języku polskim. Maxcom FW42 Silver jest kompatybilny z systemami operacyjnymi Android i iOS, dzięki czemu po sparowaniu go ze smartfonem możemy podczas joggingu czy spotkania dyskretnie sprawdzić, kto do nas pisze lub dzwoni. Daje to możliwość bycia w stałym kontakcie z ludźmi nawet wtedy, gdy nie mamy czasu sięgnąć po telefon.



Cena i dostępność

Maxcom FW42 Silver jest już dostępny w sugerowanej cenie katalogowej – 299 PLN.





























Źródło: Info Prasowe / Maxcom