Maxcom FW42 – smartwatch dla kobiet

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD)

Smartwatche i smartbandy stały się w ostatnich latach jednymi z najbardziej pożądanych osobistych urządzeń elektronicznych. Są one nie tylko „przedłużeniem” smartfonu, ale również oferują wiele pożytecznych rozwiązań, które poprawiają jakość naszego zdrowia i życia. Marka Maxcom w swoim portfolio posiada bogatą ofertę tego typu rozwiązań, które dostosowane są do zróżnicowanych potrzeb klientów. Znajdziemy w niej m.in. smartband z pomiarem współczynnika BMI – model FW34 Silver. Jednak jednym z najbardziej wyjątkowych modeli w ofercie jest nowy Maxcom FW42 Gold. Charakteryzuje się on wysokiej jakości materiałami oraz klasycznym, eleganckim designem.







Już na pierwszy rzut oka widać, że model ten powstał z myślą o kobietach. Klasyczny design koperty ze stali nierdzewnej w kolorze złota oraz siatkowa bransoletka przypadną do gustu płci pięknej. Dopełnieniem elegancji są tarcze zegarka, które są spójne z jego designem i pozwalają na personalizację poprzez wybór jednego z czterech motywów. Koperta smartwatcha Maxcom FW42 Gold wykonywana jest w precyzyjnej technologii CNC, więc model ten jest niezwykle solidny i wytrzymały. Jest to szczególnie istotne przy uprawianiu sportu, podobnie jaka wysoka klasa odporności na pył oraz wodę – IP68.



Jedną z najważniejszych cech produktów z kategorii wearables jest wyposażenie ich w zaawansowane funkcje monitorowania stanu zdrowia i wysiłku fizycznego. Nie inaczej jest w przypadku Maxcom FW42 Gold. Smartwatch ten posiada wiele trybów sportowych, które można dowolnie przełączać, w zależności od aktualnie uprawianej aktywności fizycznej. Nie mogło zabraknąć również takich funkcji jak krokomierz, licznik kalorii czy powiadomienie o bezruchu.



O monitorowanie parametrów zdrowotnych w zegarku Maxcom FW42 Gold dba zestaw zaawansowanych sensorów. Optyczny nadgarstkowy czujnik odpowiedzialny jest za rejestrowanie tętna, ciśnienia oraz natlenienia krwi (funkcja pulsoksymetru). Smartwatch ten jest również w stanie badać jakość snu, aby wskazać czas trwania faz głębokiego i płytkiego spania oraz wskazać jaki poziom tętna występował w każdej z nich.



Jak każdy smartwatch i smartband marki Maxcom, również i model FW42 współpracuje z aplikacją na urządzenia mobilne FFit (całkowicie w języku polskim). W aplikacji, na ekranie smartfona, można śledzić przetwarzane przez zegarek dane na temat zdrowia oraz aktywności fizycznej. W urządzeniu dedykowanym kobietom nie mogło zabraknąć funkcji powstałych specjalnie z myślą o nich. Dostępne są one w sekcji wellbeing. Maxcom FW42 pozwala na monitorowanie cyklu menstruacyjnego oraz dni płodnych. Rozwiązanie to obok śledzenia rytmu kobiecego organizmu pozwala również lepiej planować programy treningowe, czy wzmożony wysiłek.



Maxcom FW42 jest kompatybilny z systemami operacyjnymi Android lub iOS, a po sparowaniu go ze smartfonem umożliwia ustawienie powiadomień push z poszczególnych aplikacji, komunikatorów oraz platform społecznościowych.



Smartwatch Maxcom FW42 Gold jest już dostępny w sugerowanej cenie detalicznej 299 PLN.

































Źródło: Info Prasowe / Maxcom