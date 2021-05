iiyama G-Master G2770QSU i GB2570HSU z klanu Red Eagle

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

iiyama wzbogaca swoje portfolio monitorów G-Master o nowy 27-calowy model GB2770QSU Red Eagle z oszałamiającym czasem reakcji 0.5 ms, częstotliwością odświeżania 165 Hz i rozdzielczością WQHD. Dodatkowo w ofercie firmy pojawi się też 24.5-calowy GB2570HSU Red Eagle, który oferuje rozdzielczość Full HD, ale zapewnia równie szybki panel IPS. Dzięki nowej matrycy Fast IPS z czasem reakcji 0.5 ms nowy G-Master GB2770QSU Red Eagle przenosi jakość gry na zupełnie nowy poziom. Monitor posiada certyfikat HDR 400 – jest to sprzęt z 8-bitową głębią kolorów i podświetleniem na poziomie 400 cd/m 2 .







GB2770QSU został wyposażony w najbardziej zaawansowaną technologię FreeSync Premium Pro i dynamicznie dostosowuje swoją częstotliwość odświeżania pionowego do częstotliwości odświeżania karty graficznej, dzięki czemu można zapomnieć o problemach ze smużeniem i rozmyciem obrazu. Kompensacja niskiej częstotliwości odświeżania skutecznie niweluje zaś ograniczenia związane z minimalną częstotliwością odświeżania.



G-Master GB2570HSU Red Eagle również otrzymał superszybką matrycę Fast IPS z czasem reakcji 0.5 ms i odświeżaniem aż 165 Hz. Monitor poza bardziej kompaktowym rozmiarem, niższą rozdzielczością 1920 × 1080 pikseli oraz wsparciem dla FreeSync Premium oferuje praktyczne identyczne parametry jak większy GB2770QSU.



Obie nowości zapewniają możliwość regulacji jasnych i ciemnych tonów za pomocą funkcji Black Tuner, która przynosi lepszą jakość widzenia w zacienionych obszarach i pozwala szybciej zauważyć przeciwnika. Niezależnie od tego, jaką wybierzemy grę - FPS czy strategiczną, możemy korzystać z predefiniowanych lub niestandardowych trybów gry dostępnych w menu OSD, dzięki czemu z łatwością dopasujemy ustawienia ekranu do swoich preferencji.



Nowe modele Red Eagle są wyposażone w wejścia HDMI i DisplayPort, złącze słuchawkowe oraz hub USB z funkcją ładowania. Technologie Flicker Free (zapobiegania migotaniu) i redukcji niebieskiego światła zmniejszają zmęczenie oczu podczas długich godzin spędzonych przed ekranem. Ergonomiczne konstrukcje pomagają natomiast zachować zdrową pozycję ciała i gwarantują komfort podczas maratonów gamingowych.



Monitor jest już dostępny u autoryzowanych partnerów iiyama. Sugerowana cena za G-Master GB2770QSU Red Eagle to 1789 PLN, a za G-Master GB2570HSU Red Eagle 999 PLN.





































Źródło: Info Prasowe / iiyama