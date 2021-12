Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Polski dystrybutor i producent elektroniki użytkowej – Maxcom – wprowadził do swojej oferty nową wersję smartwatcha – FW45 Aurum 2. Urządzenie pozwala użytkownikowi m.in. być na bieżąco z powiadomieniami, kontrolować treningi, stan zdrowia i sprawdzać pogodę. Oprócz licznych funkcji, które na co dzień ułatwiają nam życie i komunikowanie się ze światem, jego zaletą jest stylowy design w eleganckim kolorze gun metal, duży i czytelny wyświetlacz oraz mocna bateria. Technologie wykorzystywane w urządzeniach z kategorii wearables są z roku na rok udoskonalane, a dzięki temu każdy nowy smartwatch zyskuje coraz więcej funkcji i udogodnień dla użytkowników.







Nowy model inteligentnego zegarka Maxcom FW45 Aurum 2 wprowadziła do swojej oferty polska marka Maxcom. Został on wyposażony w wygodny wyświetlacz o przekątnej 1,78”, którego rozdzielczość wynosi 320x385 pikseli. Zastosowana tu technologia ciekłokrystaliczna IPS zapewnia szerszy kąt widzenia, wierne odwzorowanie kolorów i bardziej ostry, wyrazisty obraz. By ochronić ekran, zestaw zawiera dedykowane szkło hartowane do zegarka. W porównaniu do poprzedniej wersji większa jest również pojemność baterii, która wynosi 260 mAh.



Jednym z atutów smartwatcha Maxcom FW45 Aurum 2 jest bardzo szeroka możliwość personalizacji tarczy. W ten sposób szybko przekształcamy go w elegancki zegarek lub sportowy gadżet. Po połączeniu z aplikacją można ustawić te same grafiki na telefonie i na zegarku albo nawet wybrać tarczę pod kolor ubrania. Ponadto zegarek posiada polskie menu oraz aplikację na urządzenia mobilne – FitCloud Pro.



Oprócz aktualnej godziny na smartwatchu pojawia się wiele innych informacji. Zerkając na ekran urządzenia, możemy dowiedzieć się o powiadomieniach ze smartfona: SMS-ach, e-mailach czy połączeniach. Dodatkowo kontrolujemy odtwarzacz muzyczny i aparat, śledzimy prognozę pogody i monitorujemy swoje treningi. Tryby sportowe, które oferuje smartwatch Maxcom FW45 Aurum 2 to chód, bieg, rower, wspinaczka, koszykówka, joga, spinning. Urządzenie liczy również kroki i spalone kalorie.



Dzięki zastosowaniu nowoczesnych czujników można na bieżąco mierzyć takie parametry zdrowia jak: ciśnienie krwi, puls, jakość snu czy saturację krwi (dzięki wbudowanemu pulsoksymetrowi). Nowością, dedykowaną kobietom jest monitor cyklu menstruacyjnego. Wszystkie te dane mogą być wysłane bezpośrednio do aplikacji, gdzie są cały czas analizowane.





Dane techniczne Maxcom FW45 Aurum 2

- Wyświetlacz: 1.78” IPS

- Rozdzielczość: 320×385 px

- Bateria: 260 mAh

- Czas pracy: 4–5 dni

- Łączność: Bluetooth: 5.0

- Klasa odporności: IP67

- Wymiary: 44×38×11 mm

- Waga: 48 g

- Monitorowanie ciała: EKG, praca serca, ciśnienie krwi, saturacja, monitor cyklu menstruacyjnego, krokomierz, licznik spalonych kalorii, monitor snu, tryby sportowe

- Udogodnienia: Prognoza pogody, powiadomienie o połączeniu i wiadomościach tekstowych, sterowanie odtwarzaczem muzyki

- Aplikacja: FitCloud Pro





































Źródło: Info Prasowe / Maxcom