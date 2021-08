Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Smartwatche rozwijają się dynamicznie w zakresie używanych w nich komponentów, funkcji oraz parametrów. Jakość wyświetlacza, dodatkowe funkcje, design, pojemność baterii, to tylko niektóre z aspektów, którymi kierują się konsumenci wybierając inteligentny zegarek, a jak pokazują dane sprzedażowe, robi to coraz więcej osób. Urządzenia z kategorii wearables posiada w swojej bogatej ofercie produktowej polska marka Maxcom. Celem firmy jest kreowanie swojej oferty tak, aby konsument mógł korzystać z dobrych jakościowo produktów, w atrakcyjnej cenie. Najnowszy model Maxcom FW46 Xenon został wyposażony w wyświetlacz 1.3”, baterię o pojemności 200 mAh, która zapewnia do dwóch tygodni działania, a jego odporność na wodę i pył gwarantuje norma IP67.







Model ten jest idealnym towarzyszem każdego dnia. Jego elegancki design sprawia, że można go nosić nie tylko na co dzień, ale również na wieczorne wyjścia. Maxcom FW46 Xenon charakteryzuje się również dużą zdolnością dopasowania się do indywidualnych gustów – użytkownicy mogą wybierać spośród siedmiu różnych tarcz zegarka oraz dwóch pasków, które dostarczone są w zestawie.



Maxcom FW46 Xenon to smartwatch, który jest również pomocny podczas pracy. Komunikacja ze smartfonem sprawia, że użytkownik ma łatwy dostęp do powiadomień. Nie mniej ważną funkcją, z której mogą skorzystać jego użytkownicy są ćwiczenia oddechowe. Świadomy oddech przyczynia się do poprawy koncentracji, wzrostu odporności organizmu oraz zrelaksowania umysłu i ciała.



Jego wytrzymała konstrukcja oraz liczne programy treningowe sprawiają, że smartwatch Maxcom FW46 Xenon jest idealnym partnerem podczas uprawiania sportu. Ważnym w tym aspekcie jest 24-bitowy przetwornik, który pozwala na monitorowanie funkcji naszego organizmu. Dzięki niemu np. podczas porannego joggingu można na bieżąco kontrolować rytm serca. Dodatkowo Maxcom FW46 Xenon został wyposażony w funkcje EKG, pomiaru ciśnienia, mierzenia temperatury ciała oraz pulsoksymetr, który monitoruje poziom wysycenia krwi tlenem.



Maxcom FW46 Xenon współpracuje z aplikacją Smart Health (w języku polskim), która dostępna jest dla systemów Android oraz iOS. Umożliwia ona bieżące monitorowanie - na wyświetlaczu smartfona - poszczególnych parametrów zdrowotnych oraz śledzenie poczynań treningowych.

Dopełnieniem poszukiwanych w Polsce funkcji jest automatyczne monitorowanie snu. Wykonuje ona analizę jakości i czasu jego trwania. Maxcom FW42 Xenon zarejestruje całkowity czas snu oraz fazy ruchu i spokojnego snu, aby oceniać i poprawiać jakość odpoczynku.



Smartwatch Maxcom FW46 Xenon jest już dostępny w wyłącznej ofercie sieci RTV Euro AGD – jednej z najprężniej działających w naszym kraju sieci sklepów z elektroniką użytkową. Cena urządzenia to 349 PLN, a w obecnie funkcjonującej ofercie 299 PLN.



































Źródło: Info Prasowe / Maxcom