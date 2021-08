Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Maxcom wprowadza do swojej oferty nowy smartwatch – FW47 Argon Lite. Urządzenie w swoje kompaktowej, zgodnej ze standardem IP68 obudowie skrywa możliwość śledzenia śladu GPS, bardzo wydajną baterię i wiele innych efektywnych rozwiązań. Model ten wyróżnia się niewielką wagą – 62g – a jego solidnie wykonana koperta skrywa w sobie zaawansowane technologie. Wygodny wyświetlacz o przekątnej 1,3” i rozdzielczości 240x240 px zapewni dostęp do wszystkich potrzebnych informacji, a tych dostarczy naprawdę wiele. Maxcom FW47 Argon Lite został wyposażony w baterię o pojemności 360 mAh, która zapewnia żywotność od 2 do nawet7 dni w zależności od intensywności korzystania. Do łączności smartwatch ten wykorzystuje standard Bluetooth 5.0.







Ważną cechą nowego reprezentanta marki Maxcom jest klasa wodoszczelności i odporności na pył, gwarantowana normą IP68, co ma niebagatelne znaczenie dla każdego, kto lubi aktywny wypoczynek. Każdy amator aktywności fizycznej na świeżym powietrzu doceni moduł śledzenia śladu GPS (z AGPS), w który wyposażony został Maxcom FW47 Argon Lite. Możemy również korzystać z licznych trybów sportowych, krokomierza oraz licznika spalanych kalorii.



Maxcom FW47 Argon Lite motywuje do prowadzenia aktywnego życia (np. dzięki alertom przy zbyt długim siedzeniu), jak również kontroluje stan zdrowia. Został wyposażony w funkcje monitorowania pracy serca, ciśnienia i natlenienia krwi. Ponadto smartwatch ten jest w stanie monitorować jakość snu. Wszystkie informacje na temat zdrowia oraz ćwiczeń mogą być przeglądane na ekranie sparowanego z Maxcom FW47 Argon Lite smartfona, za pośrednictwem aplikacji Smart Time Pro. Jest ona dostępna w języku polskim dla systemów operacyjnych Android oraz iOS.



Smartwatche zdobywają popularność dzięki wygodzie, którą zapewniają m.in. w korzystaniu ze smartfona. Maxcom FW47 Argon Lite w tym zakresie m.in. poinformuje o przychodzącym połączeniu, czy wiadomości tekstowej, czy umożliwi sterowanie odtwarzaczem muzyki.



Maxcom FW47 Argon Lite dostępny jest w sugerowanej cenie 249 PLN.





























Źródło: Info Prasowe / Maxcom