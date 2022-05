Maxcom FW54 Iron - nowy model smartwatcha

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Maxcom – wprowadził do oferty nowy model smartwatcha – FW54 Iron. Koperta urządzenia została wykonana ze stali cynkowej, a do osłonięcia ekranu użyto szafirowego szkła. Cała konstrukcja charakteryzuje się najwyższą klasą odporności na pył i wodę, a wbudowana bateria zapewnia do 15 dni działania na jednym ładowaniu. Smartwatche są bardzo pożytecznymi towarzyszami naszego życia, dlatego warto, aby tego typu sprzęt poza rozwiązaniami technologicznymi oferował długi czas pracy na jednym naładowaniu, solidną konstrukcję oraz odpowiednią wytrzymałość.







Bezkompromisowa konstrukcja

W procesie projektowania smartwatcha Maxcom FW54 Iron postawiono na solidne materiały. Koperta zegarka wykonana została ze stali cynkowej, a ekran został zabezpieczony szafirowym szkłem, które jest odporne na zarysowania. Stanowi ono zabezpieczenie dotykowego wyświetlacza TFT o przekątnej 1.32” (360×360 px). Uwierzytelnieniem jakości wykonania jest fakt, że smartwatch ten może pochwalić się odpornością na wodę i pył, zgodną z klasą IP68.



Wygoda i technologia

Maxcom FW54 Iron charakteryzuje się wymiarami 53×45.9×10.5 mm oraz wagą 57 g, które zwiększają codzienną wygodę korzystania. Smartwatch wyposażono w baterię o pojemności 330 mAh, która zapewnia do 30 dni czuwania i do 15 dni codziennego użytkowania. Z kolei jego nowy chipset zapewnia płynność i efektywność działania. Jak przystało na urządzenia z tej kategorii, Maxcom FW54 Iron ułatwia korzystanie ze smartfona. W tym zakresie można wymienić system powiadomień push na temat przychodzących połączeń czy wiadomości, jak również możliwość sterowania muzyką. Urządzenie wyposażono ponadto w zaawansowany obiektyw w technologii LED oraz 3 fotodiody. Gwarantują one dokładność i wiarygodność rejestracji aktywności fizycznej i pomiarów parametrów zdrowotnych.



Zdrowie i aktywność

Niebywałą zaletą urządzeń z kategorii wearables jest możliwość monitorowania za ich sprawą stanu zdrowia. W tym zakresie Maxcom FW54 Iron zapewnia wiele możliwości. Wbudowane sensory są w stanie m.in. monitorować pracę serca, ciśnienie i saturację krwi czy jakość snu. Nie mogło tu zabraknąć rozwiązań związanych z uprawianiem sportu. Tu użytkownik może oczywiście sprawdzać ilość wykonanych kroków czy spalonych kalorii, ale również skorzystać z kilkunastu trybów sportowych. Wszystkie rejestrowane przez Maxcom FW54 Iron sprawdzić można również na ekranie smartfona w aplikacji GloryFit, która dostępna jest w języku polskim.



Eleganckie dopasowanie

Smartwatch stworzony został z trwałych materiałów, których design i wysoka jakość przywodzi na myśl to co znamy z tradycyjnych i kultowych modeli zegarków uznanych zegarmistrzów. Takie wzornictwo sprawia, że smartwatch ten sprawdzi się zarówno podczas spotkania biznesowego, jak i wyjścia z przyjaciółmi czy podczas aktywności. Dopasowanie do indywidualnych potrzeb i gustów ułatwiają nieograniczone możliwości personalizacji tarczy. Wytrzymały pasek zegarka został wykonany z przyjemnego w dotyku tworzywa sztucznego.



Urządzenie dostępne jest w kolorze czarnym, w sugerowanej cenie katalogowej 279 PLN.





























Źródło: Info Prasowe / Maxcom