Mercusys - Nowa generacja kart sieciowych

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Marka Mercusys rozszerza swoją ofertę o trzy nowe karty sieciowe - MA86XH, MA310E oraz MA210E - zaprojektowane z myślą o użytkownikach, którzy chcą w pełni wykorzystać potencjał szybkiego Internetu i stabilnego połączenia w domu lub biurze. Każdy z modeli odpowiada na inne potrzeby: od modernizacji laptopów i komputerów do standardu Wi-Fi 6E, po budowę niezawodnej sieci przewodowej o prędkości do nawet 2.5 Gb/s. MA86XH to trójpasmowa karta sieciowa USB, która wprowadza komputery do ery Wi-Fi 6E. Dzięki obsłudze pasm 6 GHz, 5 GHz i 2.4 GHz użytkownicy mogą liczyć na stabilne połączenie o łącznej przepustowości sięgającej 2402 Mb/s w paśmie 6 GHz, 2402 Mb/s w 5 GHz i 574 Mb/s w 2.4 GHz.







Technologie MU-MIMO i OFDMA pozwalają na jednoczesną, płynną transmisję danych do wielu urządzeń, eliminując opóźnienia i zakłócenia, nawet w środowisku o dużym natężeniu ruchu sieciowego. Dwie zewnętrzne anteny o wysokim zysku zapewniają szeroki zasięg i mocny sygnał, a port USB 3.0 gwarantuje maksymalną prędkość transferu. Karta wspiera też nowoczesny standard zabezpieczeń WPA3, dzięki czemu połączenia są jeszcze bardziej odporne na próby nieautoryzowanego dostępu. To idealne rozwiązanie dla użytkowników, którzy chcą unowocześnić swój komputer lub laptop, uzyskując dostęp do najnowszego pasma 6 GHz i korzyści płynących z technologii Wi-Fi 6E.



Dla osób preferujących połączenie kablowe Mercusys przygotował MA310E - kartę sieciową PCI Express z portem 2,5G, oferującą przepustowość nawet 2.5 Gb/s. Urządzenie sprawdzi się doskonale przy przesyłaniu dużych plików, korzystaniu z serwerów NAS czy w środowiskach wymagających niskich opóźnień. Zastosowana technologia 2.5GBase-T automatycznie negocjuje prędkość połączenia, zapewniając pełną kompatybilność z Gigabit Ethernet i Fast Ethernet. Model MA310E obsługuje funkcję Wake-on-LAN, umożliwiającą zdalne włączanie i wyłączanie komputera za pomocą sygnału sieciowego - przydatne np. w firmach, które chcą zdalnie zarządzać sprzętem lub oszczędzać energię. W zestawie znajdują się dwa rodzaje śledzi - Full-Height i Low-Profile - co ułatwia montaż karty w komputerach o różnej konstrukcji.



MA210E to gigabitowa karta sieciowa PCI Express, stanowiąca prostszy wariant modelu MA310E. Umożliwia szybki i stabilny dostęp do Internetu z prędkością do 1 Gb/s, gwarantując płynne działanie w codziennych zastosowaniach, takich jak praca zdalna, wideokonferencje czy rozrywka online. Tak jak jej bardziej zaawansowany odpowiednik, karta jest kompatybilna z komputerami stacjonarnymi, a w zestawie znajdują się dwa rodzaje śledzi - standardowy i Low-Profile - co pozwala dopasować ją do różnych typów obudów.



Mercusys MA86XH, MA310E oraz MA210E dostępne są w sprzedaży w cenie odpowiednio około 110 PLN, 50 PLN i 30 PLN. Wszystkie modele objęte są 3-letnią gwarancją producenta.

































źródło: Info Prasowe - TP-Link