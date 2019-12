Mercusys - tanie gigabitowe przełączniki

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 9

Budżetowa marka urządzeń sieciowych Mercusys wprowadza do sprzedaży gigabitowe przełączniki. MS105G i MS108G to urządzenia dla osób, którym zależy na szybkim i łatwym rozbudowaniu sieci przewodowej. Te przełączniki sprawdzą się zarówno w domu, jak i w małym biurze. Odpowiednio, pięć i osiem gigabitowych portów Ethernet w MS105G oraz MS108G, pozwala na łatwą rozbudowę szybkiej sieci przewodowej. Przełączniki są w pełni kompatybilne z urządzeniami takimi jak telewizory Ultra 4 HD, komputery, drukarki czy kamery. Sprawdzą się niemal w każdym pomieszczeniu.







Atutem MS105G i MS108G jest instalacja plug and play. Użytkownicy nie muszą przejmować się długą i żmudną konfiguracją, ponieważ wystarczy podłączyć przełączniki do komputera, telewizora, czy innego urządzenia za pomocą kabla Ethernet, aby szybko rozbudować sieć. Ponadto, każdy z portów MS105G i MS108G posiada funkcję automatycznego krosowania MDI/MDIX, która pozwala na szybką instalację urządzeń bez względu na typ użytych kabli.



Co ważne, użytkownicy wybierając przełączniki MS105G, bądź MS108G nie muszą przejmować się rachunkami za zużycie prądu. Oba urządzenia korzystają z najnowszej energooszczędnej technologii, która umożliwia zwiększenie wydajności sieci przy mniejszym zużyciu energii. Takie rozwiązanie nie pozostaje bez wpływu na środowisko - pobór elektryczności dostosowywany jest automatycznie do stanu łącza oraz długości kabla, co pozwala zmiejszyć ślad węglowy.



Przełączniki MS105G i MS108G są wielkości przeciętnego smartfona, a to ułatwia użytkownikom znalezienie dla nich dogodnej lokalizacji. Natomiast ich nowoczesny wygląd sprawia, że urządzenia prezentują się bardzo elegancko.



Ogromnym atutem gigabitowych przełączników Mercusys jest także ich cena. MS108G kosztuje niespełna 90 PLN, a MS105G nie więcej niż 60 PLN.



























Źródło: Info Prasowe / Mercusys