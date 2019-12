Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Firma AMD wydała AMD Radeon Software Adrenalin 2020 Edition, czyli następnej generacji pakiet oprogramowania dla kart graficznych AMD Radeon, który zapewnia graczom, twórcom i entuzjastom unikalny zestaw funkcji i możliwości przekładający się na niezrównaną jakość wizualną i fenomenalne doznania z gry. Nowa wersja oprogramowania wyposażona została w całkowicie przeprojektowaną aplikację dla gier, która oddaje potężne możliwości wprost pod palce graczy. Wśród nich są nowy Radeon Boost, który zwiększa wydajność i płynność podczas szybkiej rozgrywki, nowy Integer Display Scaling, który odświeża starsze gry na współczesnych ekranach, a także szereg ulepszeń mobilnej aplikacji AMD Link i funkcji Radeon Image Sharpening, Radeon Anti-Lag i wielu innych.







AMD Radeon Software Adrenalin 2020 Edition otrzymał nową, nowoczesną i w pełni przeprojektowaną aplikację dla gier, która pozwala użytkownikom w pełni kontrolować działanie karty graficznej Radeon, stosowanie poszczególnych funkcji i ustawień, czy też wykorzystanie usług do transmisji na żywo i wiele innych opcji. Gracze mogą ponadto bezpośrednio korzystać z pełnej funkcjonalności w trakcie gry wykorzystując ten sam interfejs, jak na pulpicie. Dodatkowo nowe profile użytkownika dają nowicjuszom możliwość korzystania z kilku określonych funkcji za pomocą jednego kliknięcia, co pozwala im łatwo i szybko zoptymalizować działanie sterownika i ustawień systemowych, aby cieszyć się najlepszymi doznaniami, jakie są tylko możliwe.



Nowy panel Centrum Gier umożliwia użytkownikom uruchamianie gier z jednego centralnego miejsca niezależnie od wykorzystywanej platformy gier, stosowanie ustawień dla każdej z poszczególnych gier, a także rejestrowanie wydajności w grach i innych statystyk. Ponadto nowa zintegrowana przeglądarka internetowa umożliwia korzystanie z zasobów internetu, jak informacje o grze, przewodniki, wideo na temat funkcji kart Radeon itd., i to bez wychodzenia z gry.



Nowe i ulepszone funkcje

AMD Radeon Software Adrenalin 2020 Edition zapewnia graczom szereg nowych funkcji i ulepszeń, w tym:

• Radeon Boost – zapewnia nawet 23-procentowy wzrost średniej wydajności podczas dynamicznej rozgrywki poprzez automatyczną zmianę rozdzielczości obrazu, aby zwiększyć płynność i poprawić responsywność przy praktycznie braku dostrzegalnej różnicy w jakości obrazu. Radeon Boost będzie obsługiwał szereg gier w momencie wydania, a obsługa kolejnych będzie dodawana w przyszłości.

• AMD Link – nowy interfejs tej aplikacji mobilnej odpowiada nowemu wyglądowi aplikacji komputerowej, a przy tym AMD Link umożliwia teraz użytkownikom korzystanie z wysokiej jakości transmisji rozgrywki z komputera na smartfonie lub tablecie nawet poza domem.

• Integer Display Scaling – skaluje obraz z jednego piksela do czterech, dzięki czemu klasyczne gry otrzymują retro wygląd w stylu „pixel-art” przy zachowaniu znakomitej ostrości skalowania na ekranach o dużej gęstości pikseli i to bez negatywnego wpływu na wydajność.

• Direct Media Filters – filtry do usuwania szumu z obrazu i skalowania wzwyż wykorzystują mechanizmy uczenia maszynowego do oczyszczania zdjęć i plików wideo, co przekłada się na lepszą jakość niż w przypadku tradycyjnych filtrów odszumiających i skalujących.

• Radeon Image Sharpening (RIS) and Radeon Anti-Lag (RAL) – RIS obsługujące dotychczas gry w trybach DX 9, DX 12 i Vulkan otrzymał teraz obsługę gier w trybie DirectX 11, a do tego teraz można wybrać poziom wyostrzania. RAL wprowadza obsługę gier DX 9 na kartach starszych niż Radeon serii RX 5000.



Dostępność

Pakiet AMD Radeon Software Adrenalin 2020 Edition jest już do dostępny do pobrania na stronie: www.amd.com/en/support.













Źródło: Info Prasowe / AMD