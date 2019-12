Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 1

Obudowa KRUX Halo to obudowa z dwoma obliczami. Na pozór spokojna i niczym się niewyróżniająca, ale kiedy tylko zapragniesz, zmienia się nie do poznania. A wszystko za sprawą specjalnego przycisku… Wówczas, z boków obudowy KRUX Halo wyleje się niemal prawdziwa tęcza. Pod pozornie normalnym frontem, ukryty został pasek ARGB (z funkcją RGBTęcza), za pomocą którego sterujesz kolorami obudowy KRUX Halo. Efektowne chłodzenia procesora, jak i generator FPS-ów w grach, będą adekwatnie do ich klasy wyeksponowane we wnętrzu obudowy. A to dlatego, że zamiast pospolitej blachy na jej boku zagościło szkło hartowane, które eksponuje wszystkie podzespoły komputera.







Na proca zamontujesz każde wydajne chłodzenie powietrzne o wysokości do 162 mm. Ewentualnie, jeżeli woda nie służy ci tylko do kąpania i picia, KRUX Halo nie pogardzi również zintegrowanym chłodzeniem cieczą. Jesteś w stanie zamontować tam łącznie aż trzy chłodnice! Na klatę wejdzie jedna 240 mm, na stropie zmieścisz drugą taką samą, zaś na wylocie kolejną: 120 mm.



Czym jednak byłoby PC Master Race bez grafy? Ta może być bardzo wydajna i długa jednocześnie na 320 mm. Chłodny klimat zapewni przedni wentylator obudowy KRUX Halo. Na zakończenie setupu, przydałoby się zasilić całość pieca. Do specjalnej wnęki, przygotowanej na zasilacz, wepchniesz elektrownię o standardzie ATX, długą maksymalnie na 200 mm. Jej elektronowe macki będziesz mógł schować w ukrytej przed oczami wścibskich zatoce serwisowej z tyłu obudowy KRUX Halo.



KRUX Halo pomieści dwa dyski 3,5” o bardzo dużych pojemnościach, nawet po 20 TB! Koniecznie daj nam znać ile czasu będziesz potrzebował na ich zapełnienie po brzegi. Jeśli natomiast miejsce talerzy jest dla ciebie w kuchni a nie w twoim superkomputerze, to pamiętaj, że w Halo przygotowaliśmy, aż 4 miejsca na półprzewodnikowe nośniki SSD 2,5”. Dwa z nich możesz wyeksponować na piwnicy zasilacza, tak by każdy wiedział czym możesz się pochwalić. Pozostałe dwa możesz wyeksponować na ścianie obudowy KRUX Halo, w odróżnieniu od danych, które na nich trzymasz. No i jeszcze nośniki na złącze M2, najczęściej korzystające z NVMe.



Z góry, z dołu i z przodu, umieszczono filtry przeciwpyłowe, które dzielnie odeprą inwazję na twoją cenną elektronikę. Gdyby jednak wydały Ci się pełne, warto je poluzować na zagrożonych odcinkach i przeczyścić. To również nie będzie problemem w KRUX Halo, np. górny filtr trzyma się na magnesach.



Górny panel wyposażony został w odpowiedni zestaw przełączników, klawiszy, gniazd i przycisków. Power, reset, dwa złącza audio jack 3.5, do tego trzy porty USB. Złącza obróciliśmy o 90 stopni, by nawet najgrubsze "pendraki" zmieściły się bez problemu.



Przewidywana cena KRUX Halo: 239 PLN





Główne cechy obudowy KRUX Halo:

• Panel ze szkła hartowanego na boku, byś mógł być dumny ze swoich kosztowności.

• Efekt RGBTęcza w pakiecie: sterowalny pasek ARGB i wentylator ARGB rozświetlający wnętrze.

• Pomieści wydajną kartę graficzną godną drugiego sezonu Fortnite długą na maksymalnie 320 mm.

• Klejnoty procesora będą mogły być chłodzone wszystkim co wydajne i wysokie na maksymalnie 162 mm. Możesz też użyć chłodzenia AIO 240 mm.

• Dwie zatoki na kontenerowce 3,5” HDD o pojemnościach nawet 20 TB każdy.

• 4 miejsca na Super-Szybkie-Dyski SSD 2,5”.

• USB 3.0 oraz 2 × USB 2.0 z przodu wraz z audio bezpośrednio pod ręką na górze obudowy.

• Dwa wentylatory o średnicy większej niż przekrój typowej butelki 2 l.



Dane techniczne obudowy KRUX Halo:

• Kod produktu: KRX0014

• Wymiary obudowy: 454×212×405 mm (Wys.×Szer.×Gł.).

• Wymiary opakowania: 468×255×488 mm (Wys.×Szer.×Gł.).

• Waga netto: 5.12 kg.

• Waga brutto: 6.02 kg.

• Standard: mITX/mATX/ATX.

• Liczba zatok:

- zewnętrzne: niepotrzebne

- wewnętrzne:

▪ 2 × 3.5”

▪ 2 × 2.5″ + 2 × 2,5″ (opcjonalnie)

• Miejsca na karty rozszerzeń: 7

• Filtry przeciwkurzowe: góra, dół, panel przedni po bokach (demontowalne)

• Maksymalna długość karty graficznej: 320 mm

• Maksymalna wysokość chłodzenia CPU: 162mm

• Maksymalna długość zasilacza: 200mm

• System chłodzenia (2 wentylatory w komplecie, maksimum 5):

- Przód: 1 × wentylator KRUX 120 mm (maks. 1000 obr./min)

- Tył: 1 × wentylator KRUX 120 mm Static Rainbow (maks. 1000 obr./min)

• Kompatybilność z AIO:

- Przód: ▪ 1 × 120/240 mm

- Góra: ▪ 1 × 120/240 mm

- Tył: ▪ 1 × 120 mm



• Porty, kontrolery i przyciski:

- 1 × USB 3.0 (podłączane wewnętrznie),

- 2 × USB 2.0 (podłączane wewnętrznie),

- 1 × słuchawki (HD Audio),

- 1 × mikrofon (HD Audio),

- 1 × przycisk POWER,

- 1 × przycisk RESET,

- 1 × przycisk do sterowania paskiem ARGB

• Zasilacz (standard ATX PS2): brak w komplecie.

































Źródło: Info Prasowe / KRUX