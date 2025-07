Mercusys Halo H27BE oraz Halo H25BE - Wi-Fi 7 w Twoim domu

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Na polskim rynku zadebiutowały domowe systemy mesh sieci bezprzewodowej nowej generacji – Mercusys Halo H27BE oraz Halo H25BE. Oba urządzenia bazują na najnowszym standardzie Wi-Fi 7 i doskonale sprawdzą się wszędzie tam, gdzie występują trudności z utrzymaniem stabilnego sygnału sieci bezprzewodowej, zwłaszcza w przestronnych mieszkaniach, domach jednorodzinnych czy nowoczesnych apartamentach wyposażonych w wiele urządzeń wymagających ciągłego połączenia z Internetem. Systemy dostępne są w pakietach zawierających dwie lub trzy jednostki.







Nowa seria Mercusys Halo to odpowiedź na rosnące potrzeby użytkowników domowych, którzy oczekują nie tylko stabilnego i szybkiego Internetu, ale także łatwej obsługi, wysokiego poziomu bezpieczeństwa oraz możliwości podłączenia coraz większej liczby urządzeń. W dobie pracy zdalnej, intensywnego streamingu treści w jakości 4K lub 8K, a także rosnącej popularności inteligentnych domów, wydajne i niezawodne Wi-Fi jest kluczowe.



Halo H27BE oraz Halo H25BE obsługują najnowszy standard Wi-Fi 7, który oferuje znacznie większe prędkości, mniejsze opóźnienia oraz wyższą pojemność sieci w porównaniu do poprzednich generacji. Oba modele oferują łączną prędkość do 3600 Mb/s (do 2880 Mb/s w paśmie 5 GHz oraz do 688 Mb/s w paśmie 2.4 GHz). Nowoczesne technologie, takie jak 4K-QAM, MLO (Multi-Link Operation) czy Multi-RU, zapewniają jeszcze lepszą wydajność i efektywne zarządzanie ruchem sieciowym, nawet w środowiskach z wieloma podłączonymi urządzeniami. Dodatkowo, szerokie kanały transmisji 160 MHz oferują szybsze prędkości połączeń, umożliwiając jednocześnie przesyłanie większej liczby danych w krótszym czasie, co jest szczególnie istotne dla graczy, streamerów i użytkowników korzystających z wielu usług jednocześnie.



Systemy Mercusys Halo zostały zaprojektowane z myślą o użytkownikach, którzy chcą cieszyć się stabilnym Internetem w całym domu – niezależnie od liczby kondygnacji czy grubości ścian. Dzięki technologii Mercusys Mesh, urządzenia tworzą jednolitą sieć Wi-Fi o wspólnej nazwie i haśle, zapewniając płynne przełączanie między jednostkami. Nie ma obaw o utratę zasięgu czy buforowanie danych, ponieważ wszystkie podłączone urządzenia automatycznie przełączają się między sobą, aby zawsze korzystać z Halo oferującego najlepszy sygnał i parametry połączenia.



Halo H27BE wyposażono w port WAN/LAN 2.5 Gb/s oraz dwa gigabitowe porty LAN w każdej jednostce, co czyni go idealnym wyborem dla użytkowników wymagających bardzo szybkich połączeń przewodowych, np. do podłączenia konsoli do gier, NAS-a czy komputera PC wykorzystywanego do streamingu lub pracy z dużymi plikami. Model Halo H25BE został wyposażony w trzy porty LAN w każdej jednostce, co pozwala łatwo podłączyć do sieci domowej urządzenia stacjonarne – takie jak telewizor, przystawka multimedialna czy drukarka – bez potrzeby korzystania z Wi-Fi.



Obydwa modele umożliwiają połączenie ponad 150 urządzeń jednocześnie, co sprawia, że są idealnym rozwiązaniem dla domów wyposażonych w dużą liczbę urządzeń IoT oraz rodzin, w których każdy aktywnie korzysta z Internetu. Dzięki zwiększonej pojemności sieci treści ładują się szybciej, bez wpływu na ogólną wydajność systemu. Zarówno Halo H27BE, jak i Halo H25BE obsługują najnowszy protokół WPA3, zapewniając wysoki poziom ochrony danych użytkowników. Co więcej, systemy można w każdej chwili rozbudować o kolejne jednostki z serii Mercusys Halo, elastycznie dopasowując sieć do rosnących potrzeb bez konieczności wymiany istniejącej infrastruktury.



Instalacja urządzeń jest banalnie prosta, a dzięki intuicyjnej aplikacji Mercusys, konfiguracja i zarządzanie systemami Halo H27BE oraz Halo H25BE nie sprawią żadnych problemów nawet mało zaawansowanym użytkownikom.



Zestaw zawierający dwie jednostki Halo H27BE kosztuje około 530 PLN, a cena kompletu trzech to około 770 PLN. Model Halo H25BE występujący w dwupaku to koszt około 470 PLN, a składający się z trzech jednostek to około 690 PLN. Podobnie jak wszystkie inne urządzenia marki Mercusys, również te objęte są trzyletnią gwarancją.

























źródło: Info Prasowe - TP-Link