Mercusys Halo S12 – przystępny cenowo system WiFi Mesh

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD)

Marka Mercusys poszerza swoje portfolio urządzeń sieciowych o atrakcyjnie wyceniony system mesh Halo S12. Urządzenia świetnie sprawdzą się w dużych mieszkaniach czy domach jednorodzinnych, gdzie często występują problemy z zanikającym sygnałem sieci bezprzewodowej. Wystarczy zestaw dwóch jednostek Halo S12, aby pokryć zasięgiem sieci WiFi lokal o powierzchni do 260m2, a w razie potrzeby system można w prosty sposób rozbudować o kolejne urządzenia z serii Mercusys Halo. Co ważne, Halo S12 pozwala na stworzenie jednolitej sieci WiFi z tą samą nazwą sieci i hasłem, a zaawansowana technologia Mercusys Mesh zapewnia stały dostęp do szybkich i stabilnych połączeń WiFi także podczas przemieszczania się po domu.







Wszystkie urządzenia klienckie (telefony, laptopy, tablety) automatycznie przełączają się między jednostkami systemu, aby zawsze korzystać z Halo oferującego najlepszy sygnał i parametry połączenia. Użytkownicy nie muszą więc martwić się o utratę zasięgu czy buforowanie danych.



Dzięki zastosowaniu technologii 802.11ac Mercusys Halo S12 zapewnia wydajność pozwalającą bez problemu jednocześnie cieszyć się streamingiem wideo w rozdzielczości 4K, grać online czy korzystać z wideo komunikatorów. Nowy Mesh pozwala na uzyskanie prędkości do 867Mb/s w paśmie 5Ghz i do 300Mb/s w paśmie 2,4 GHz. Ponadto, system Halo S12 wspiera technologię MU-MIMO, która zapewnia równoczesne przesyłanie danych do wielu urządzeń, co pozwala na znaczne zwiększenie wydajności sieci. Z kolei zasięg i stabilność połączeń WiFi wspiera technologia Beamforming. Do podłączenia urządzeń niewyposażonych w bezprzewodową kartę sieciową służą, wbudowane w każdą jednostkę Halo S12, dwa porty Ethernet.



Aby skonfigurować urządzenia, wystarczy kilka minut. Dzięki intuicyjnemu panelowi instalacja i zarządzanie systemem Halo S12 nie sprawią żadnych problemów nawet mało zaawansowanym użytkownikom. Mesh Mercusys Halo S12 został wyposażony w funkcję ochrony rodzicielskiej, która pozwala na monitorowanie czasu spędzonego w sieci przez dzieci oraz kontrolowanie przeglądanych przez nie treści.



Ogromnym atutem Halo S12 jest jego cena. Opakowanie zawierające dwie jednostki Halo to koszt niespełna 180 PLN. Wszystkie urządzenia marki Mercusys objęte są dwuletnią gwarancją.



























Źródło: Info Prasowe / TP-Link