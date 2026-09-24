Mercusys MB521-5G z Wi-Fi 6 i EasyMesh

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Mercusys rozszerza ofertę o MB521-5G – dwupasmowy router AX3000, który łączy technologię 5G z Wi-Fi 6. Urządzenie sprawdzi się wszędzie tam, gdzie potrzebny jest szybki dostęp do Internetu bez łącza przewodowego – zarówno w domu, jak i na działce czy podczas wyjazdów. Dzięki obsłudze 5G umożliwia ono pobieranie danych z prędkością do 4.67 Gb/s, a slot na kartę nano SIM i funkcja Plug & Play pozwalają uruchomić połączenie w kilka chwil. Mercusys MB521-5G obsługuje dwupasmowe Wi-Fi 6, oferując prędkość transmisji do 2402 Mb/s w paśmie 5 GHz oraz do 574 Mb/s w paśmie 2,4 GHz. Technologie 1024-QAM i MU-MIMO pomagają utrzymać wysoką wydajność również wtedy, gdy z sieci korzysta jednocześnie więcej urządzeń.







Pozwala to komfortowo pracować, prowadzić wideokonferencje, oglądać materiały online czy korzystać z urządzeń smart home w tym samym czasie. Uruchomienie routera jest proste i nie wymaga rozbudowanej konfiguracji – wystarczy umieścić kartę nano SIM, aby dzięki funkcji Plug & Play w krótkim czasie uzyskać dostęp do Internetu. Natomiast obsługa EasyMesh ułatwia rozbudowę sieci Wi-Fi i poprawę zasięgu w większym lub wielopiętrowym domu.



Do dyspozycji użytkownika oddano gigabitowy port WAN/LAN oraz dodatkowy gigabitowy port LAN, co pozwala na bezproblemową współpracę z klasycznym łączem Ethernet. W takiej konfiguracji, modem 5G/LTE służy jako awaryjne źródło Internetu – gdy sieć kablowa ulegnie awarii, router automatycznie przejmie zadanie dostarczania połączenia, gwarantując ciągłość pracy. W lokalizacjach o słabszym zasięgu sieci komórkowej jakość sygnału można łatwo poprawić dzięki dwóm zewnętrznym złączom SMA-F, które umożliwiają podłączenie dodatkowych anten kierunkowych LTE/5G. Za najwyższy standard bezpieczeństwa odpowiada szyfrowanie WPA3, a intuicyjna konfiguracja i codzienna obsługa odbywają się z poziomu aplikacji Mercusys.



Router Mercusys MB521-5G jest dostępny w cenie około 1050 PLN. Urządzenie zostało objęte 3-letnią gwarancją producenta.



















źródło: Info Prasowe - TP-Link