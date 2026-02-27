Mercusys MC230 - Monitoring w rozdzielczości 3K za około 100 zł

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Mercus MC230 to obrotowa kamera smart Wi-Fi oferująca obraz 3K 5 MP (2880 × 1620 px) oraz kolorowy tryb nocny, zapewniające wyraźne nagrania zarówno w dzień, jak i po zmroku. To rozwiązanie dla osób, które chcą monitorować mieszkanie, dom lub pokój dziecka bez inwestowania w rozbudowany i kosztowny system. Obrót 360° i pochylenie 116° pozwalają objąć monitoringiem całe pomieszczenie przy użyciu jednego urządzenia. Tryb patrolu automatyzuje monitorowanie przestrzeni, a 13.5-krotny zoom cyfrowy umożliwia przybliżenie wybranych fragmentów obrazu bez zmiany ustawienia kamery. Funkcje AI rozpoznają ludzi, zwierzęta i pojazdy oraz identyfikują charakterystyczne dźwięki, takie jak płacz dziecka, tłuczone szkło, szczekanie psa czy miauczenie kota, co pozwala ograniczyć liczbę przypadkowych powiadomień i szybciej reagować na realne zdarzenia.







Łączność Wi-Fi 2,4 GHz zapewnia stabilne połączenie z domową siecią i szeroką kompatybilność z routerami. Wbudowany mikrofon i głośnik pozwalają prowadzić dwukierunkową komunikację, co zwiększa funkcjonalność urządzenia w codziennym użytkowaniu. Alarm dźwiękowy i świetlny stanowi dodatkowy element wsparcia ochrony, a konfigurowalne strefy prywatności pozwalają dostosować zakres monitoringu do indywidualnych potrzeb. Nagrania mogą być zapisywane lokalnie na karcie microSD o pojemności do 512 GB lub w chmurze Mercusys Camera Care, co zapewnia elastyczność w zarządzaniu danymi. Konfiguracja i obsługa odbywają się przez aplikację Mercusys, co pozwala szybko uruchomić urządzenie.



Najważniejszym wyróżnikiem MC230 pozostaje połączenie rozdzielczości 3K, funkcji obrotu 360º oraz zaawansowanych algorytmów AI z bardzo niską ceną, która czyni monitoring domowy rozwiązaniem dostępnym szerokiemu gronu użytkowników - bez konieczności ponoszenia wysokich kosztów instalacji czy rozbudowy infrastruktury.



Kamera Mercusys MC230 objęta jest 2-letnią gwarancją producenta i jest dostępna w cenie około 100 PLN.











źródło: Info Prasowe - TP-Link