Mercusys ME25BE - wzmacniacz sygnału Wi-Fi 7 z obsługą EasyMesh

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Marka Mercusys poszerza swoją ofertę o ME25BE - dwupasmowy wzmacniacz sygnału Wi-Fi 7, który eliminuje martwe strefy w zasięgu sieci i zapewnia stabilne połączenie w każdym zakątku domu lub biura. To urządzenie dla tych, którzy chcą w pełni wykorzystać potencjał szybkiego Internetu, niezależnie od tego, czy pracują zdalnie, grają online, czy po prostu chcą mieć niezawodne połączenie w każdym pomieszczeniu. W dobie coraz większej liczby urządzeń korzystających z sieci - od laptopów i smartfonów po inteligentne oświetlenie i sprzęt AGD - stabilny sygnał Wi-Fi staje się niezbędny do komfortowego funkcjonowania.







Mercusys ME25BE odpowiada na te potrzeby, wprowadzając użytkowników w nową erę łączności bezprzewodowej. Obsługuje najnowszy standard Wi-Fi 7, oferując prędkości do 688 Mb/s w paśmie 2.4 GHz oraz do 2882 Mb/s w paśmie 5 GHz. Takie parametry pozwalają swobodnie streamować filmy w jakości 4K, prowadzić wideokonferencje bez opóźnień czy grać online z minimalnym pingiem - nawet wtedy, gdy z sieci jednocześnie korzysta kilka osób.



Nowoczesne technologie Multi-RU i Multi-Link Operation zwiększają przepustowość i stabilność połączenia, umożliwiając jednoczesne przesyłanie danych wieloma kanałami. Dzięki obsłudze kanału 160 MHz i modulacji 4K-QAM urządzenie potrafi jeszcze lepiej wykorzystać dostępne pasmo, co przekłada się na szybsze i bardziej responsywne połączenie. ME25BE jest także kompatybilny z technologią EasyMesh, która umożliwia stworzenie rozległej sieci Wi-Fi w oparciu o kilka urządzeń działających wspólnie. W praktyce oznacza to, że sygnał obejmuje całe mieszkanie lub dom, a użytkownik może swobodnie przemieszczać się między pomieszczeniami, nie tracąc połączenia. Za bezpieczeństwo danych odpowiada najnowszy standard szyfrowania WPA3. Model wyposażono także w gigabitowy port Ethernet, który pozwala stworzyć szybkie i stabilne połączenie przewodowe dla sprzętów bez modułu WiFi, takich jak starsze modele telewizorów smart, konsole do gier czy komputery stacjonarne. To praktyczne rozwiązanie dla osób, które chcą uniknąć spadków jakości połączenia podczas intensywnego użytkowania Internetu.



Instalacja i obsługa wzmacniacza są wyjątkowo proste. Połączenie z siecią odbywa się jednym kliknięciem - wystarczy wcisnąć przycisk WPS. Wszystkimi ustawieniami można następnie zarządzać z poziomu intuicyjnej aplikacji Mercusys, która pozwala na monitorowanie pracy urządzenia i dostosowanie jego działania do indywidualnych potrzeb. W razie potrzeby wzmacniacz można przełączyć w tryb punktu dostępowego (AP), dzięki czemu sieć przewodowa zyskuje możliwość obsługi urządzeń Wi-Fi.



ME25BE to rozwiązanie stworzone z myślą o osobach, które chcą raz na zawsze rozwiązać problem zasięgu i cieszyć się szybkim Internetem w każdej części swojego domu - od biura po ogród zimowy czy pokój dziecięcy. To także idealna propozycja dla użytkowników, którzy planują inwestycję w najnowszy standard Wi-Fi i chcą przygotować swoją sieć domową na wyzwania przyszłości.



Mercusys konsekwentnie rozwija swoją ofertę, tworząc urządzenia, które łączą wysoką jakość wykonania, nowoczesne technologie i atrakcyjną cenę. ME25BE to przykład sprzętu, który udowadnia, że zaawansowana łączność może być dostępna dla każdego - bez skomplikowanej konfiguracji i wysokich kosztów.



Mercusys ME25BE dostępny jest w sprzedaży w cenie około 270 PLN. Urządzenie zostało objęte 3-letnią gwarancją producenta.



















źródło: Info Prasowe / TP-Link