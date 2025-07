Mercusys MR85X i Halo H85X - Wi-Fi 6 dla wymagających

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Mercusys wprowadza na rynek nowe urządzenia sieciowe dla użytkowników domowych – dwupasmowy router Wi-Fi 6 MR85X oraz system mesh Halo H85X. Oba produkty bazują na standardzie AX3000 i zostały stworzone z myślą o osobach, które korzystają z szybkiego łącza internetowego, mają wiele podłączonych urządzeń, a także oczekują stabilności oraz bezproblemowej obsługi. To odpowiedź na potrzeby współczesnych użytkowników, którzy pracują zdalnie, oglądają filmy w jakości 4K, grają online czy zarządzają coraz bardziej rozbudowanymi systemami smart home.







Router Mercusys MR85X oferuje przepustowość do 2402 Mb/s w paśmie 5 GHz oraz do 574 Mb/s w paśmie 2.4 GHz, zapewniając szybkie i stabilne połączenie dla wielu urządzeń jednocześnie. Dzięki czterem dookólnym antenom o wysokim zysku sygnału, wspieranym przez technologię Beamforming, urządzenie pokrywa zasięgiem całe mieszkanie, eliminując martwe strefy. Dodatkowo obsługa technologii EasyMesh pozwala w przyszłości na łatwe rozszerzenie zasięgu sieci poprzez dodanie kompatybilnych jednostek mesh, bez potrzeby wymiany głównego routera. To rozwiązanie szczególnie przydatne w domach wielokondygnacyjnych, mieszkaniach o nieregularnym układzie pomieszczeń lub wszędzie tam, gdzie ściany stanowią barierę dla sygnału Wi-Fi.



MR85X został wyposażony w port WAN 2.5 Gb/s, co pozwala w pełni wykorzystać możliwości nowoczesnych, ultraszybkich łączy światłowodowych. Trzy gigabitowe porty LAN umożliwiają przewodowe podłączenie najważniejszych urządzeń – komputera stacjonarnego, konsoli do gier czy NAS-a – zapewniając minimalne opóźnienia i najwyższą możliwą stabilność transmisji danych. Router wspiera również technologie MU-MIMO i OFDMA, które zwiększają przepustowość i efektywność przesyłu, rozdzielając zasoby sieci pomiędzy wiele urządzeń w sposób dynamiczny i inteligentny. Co więcej, dzięki obsłudze funkcji BSS Coloring, urządzenie skutecznie ogranicza zakłócenia pochodzące z sąsiednich sieci Wi-Fi, co jest szczególnie ważne w gęsto zabudowanych osiedlach i blokach mieszkalnych.



Drugą nowością w ofercie Mercusys jest system Wi-Fi 6 mesh Halo H85X – rozwiązanie przeznaczone do dużych mieszkań, domów jednorodzinnych i apartamentów, w których wymagana jest nie tylko wysoka wydajność, ale także szeroki zasięg i płynny roaming. System składa się z dwóch lub trzech jednostek, zapewniając jednolitą sieć Wi-Fi w całym domu – bez konieczności przełączania się między różnymi punktami dostępowymi. Technologia Mercusys Mesh gwarantuje, że każde urządzenie automatycznie połączy się z jednostką o najlepszym sygnale, co eliminuje problem spadków prędkości czy rozłączania.



System Halo H85X również oferuje prędkość do 3000Mb/s – do 2402 Mb/s w paśmie 5 GHz i do 574 Mb/s w paśmie 2.4 GHz – oraz wspiera zaawansowane funkcje sieciowe, takie jak MU-MIMO, OFDMA czy BSS Coloring. Jednostka główna została wyposażona w port WAN 2.5 Gb/s, co zapewnia kompatybilność z najszybszymi planami internetowymi, natomiast satelity systemu oferują po trzy gigabitowe porty LAN, umożliwiając przewodowe podłączenie urządzeń multimedialnych, konsol czy sprzętu RTV.



Zarówno MR85X, jak i Halo H85X oferują nowoczesne zabezpieczenia w postaci szyfrowania WPA3, które chroni dane przesyłane w sieci i zabezpiecza ją przed nieautoryzowanym dostępem. Dodatkowo urządzenia są kompatybilne z aplikacją mobilną Mercusys, która pozwala na prostą i intuicyjną konfigurację, zarządzanie urządzeniami w sieci oraz kontrolę rodzicielską i gościnny dostęp do Wi-Fi. Aplikacja sprawdzi się również dla mniej zaawansowanych użytkowników, pozwalając w kilka minut uruchomić nową sieć lub sprawdzić aktywność urządzeń.



Nowe urządzenia Mercusys to odpowiedź na dynamicznie zmieniające się potrzeby rynku. Współczesne domy są coraz częściej wyposażone w dziesiątki urządzeń wymagających stałego dostępu do Internetu – od laptopów, przez telewizory i kamery, po systemy inteligentnego oświetlenia i ogrzewania. W takiej rzeczywistości stabilna i szybka sieć Wi-Fi przestaje być luksusem, a staje się podstawą codziennego funkcjonowania. Dzięki routerowi MR85X i systemowi Halo H85X użytkownicy mogą mieć pewność, że ich sieć nadąży za wymaganiami współczesnej cyfrowej rzeczywistości – niezależnie od liczby urządzeń i intensywności użytkowania.



Router Mercusys MR85X dostępny jest w sprzedaży w cenie około 180 PLN. Zestaw Halo H85X występujący w dwupaku to koszt około 370 PLN, a składający się z trzech jednostek to około 540 PLN. Podobnie jak wszystkie inne urządzenia marki Mercusys, również te objęte są trzyletnią gwarancją.

































źródło: Info Prasowe - TP-Link